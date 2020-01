Hoppa! Thierry Baudet pakt zelfverrijkend partijkartel aan: ‘9 miljoen extra door D66, lokale partijen een fooi!

Thierry Baudet beklaagt zich in een nieuwe video over de rest van de partijen in de Tweede Kamer, die zomaar akkoord gingen met een lekkere bonus voor zichzelf – namelijk €9 miljoen – terwijl lokale politieke partijen worden afgescheept met een “fooi.” Een poging hierover te debatteren, werd door het zogeheten partijkartel weggehoond. Dat is raar, vindt Baudet, want de lokale politiek is vaak veel populairder dan de “landelijke machtspartijen.”

FVD-voorman Thierry Baudet pakt in een nieuwe video voor de social media-kanalen van zijn partij flink uit in de richting van wat hij het partijkartel noemt. Op voorspraak van D66-aanvoerder Rob Jetten hebben zij aan zichzelf een bonus uitgekeerd van maar liefst €9 miljoen. Nogal krom, vindt de leider van één van de grootste landelijke partijen in de peilingen, omdat wie in de gemeentes gaat kijken daar vaak ziet dat lokale partijen er veel populairder en groter zijn dan zo’n fractie van de PvdA of CDA.

In de Tweede Kamer diende Baudet een verzoek in om over deze kromme situatie te debatteren, maar hij kreeg er ruim onvoldoende steun voor. Woordvoerders van partijen als VVD en D66 wilden het thema doorschuiven naar een overleg over de wet financiering politieke partijen, om te kijken of er voor 2021 en later nog wat te morrelen valt aan de nieuw ingevoerde bonus voor politieke partijen. Baudet vindt dat niet goed genoeg, want dat betekent dat de uitkeringen voor partijen over 2020 vast komen te staan. Dat argument mocht niet baten: een zichtbaar geïrriteerde Khadija Arib stuurde de FVD-leider terug naar zijn zetel.

Op Twitter vat het FVD-Kamerlid de hele situatie nog één keer samen: “Gevestigde partijen krijgen negen miljoen extra door D66. Lokale partijen krijgen een fooi, nog geen 4% van dat bedrag,” zo vertelt Baudet: “FVD wilde hierover een debat, maar de kartelpartijen hielden dit tegen. Wij blijven strijden voor vernieuwing van de democratie!”