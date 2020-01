Inhoudelijk blond scoort: Eva Jinek blijft ongeëvenaarde talkshowkoningin

Eva Jinek zal vanochtend met een grote glimlach haar blonde haardos hebben staan föhnen. Haar debuut bij TV-zender RTL4 overtrof de stoutste verwachtingen en behaalde zelfs een persoonlijk kijkcijferrecord. Maar liefst 1,7 miljoen kijkers keken naar Jineks’ debuut bij de commerciële omroep.

Het was hoe dan ook een spannende avond voor Eva Jinek. De presentatrice is voor een gigantisch geldbedrag overgenomen van de publieke omroep, waar ze tot voor kort met veel succes dezelfde talkshow presenteerde.

Natuurlijk draait het in het mediawereldje allemaal om de centen, toch wilde Jinek natuurlijk geen flater slaan tijdens haar eerste uitzending bij RTL4. Het is de blondine dan ook gelukt om met een bijna exacte kopie van haar talkshow op NPO1 een persoonlijk kijkcijferrecord te vestigen. Nog nooit eerder keken er zoveel mensen naar haar talkshow.

Jinek wist zelfs 63.000 kijkers meer te trekken dan de populaire talentenshow The Voice of Holland (TVOH). Hoewel dat uitgemolken TV-concept al een tijdje op z’n retour is. In de hoogtijdagen wist TVOH nog meer dan 3,5 miljoen kijkers aan de buis te kluisteren, maar die gouden tijden lijken voorbij.

Nadat op de late avond van RTL4 Humberto Tan en Twan Huys moesten stoppen met hun gelauwerde talkshows, kreeg Beau van Erven Dorens het vertrouwen van de zender. Ondanks dat Van Erven Dorens een prima en inhoudelijke talkshow wist neer te zetten vielen ook bij die show de kijkcijfers enigszins tegen.

De talkshow van Jinek is dan ook het nieuwe prestigeproject van de commerciële omroep. Zelfs hele reclameblokken worden er voor aan de kant gezet en dat lijkt nu al zijn vruchten af te werpen. Scherp en gevarieerd als altijd lijkt Jinek voorlopig een blijvertje te worden op de late avond van de reclamevrije commerciële.