Intens zonde: heldhaftige Fidan Ekiz weg bij NPO-programma na tsunami van kansenparelbedreigingen

Het NPO-televisieprogramma De nieuwe maan krijgt een nieuwe presentator. De vorige, Fidan Ekiz, is opgestapt. Naar eigen zeggen omdat ze een keuze had gemaakt iets anders te gaan doen. Maar zoals ze ook aangeeft is er vanaf het allereerste begin een haatcampagne tegen de Nederlands-Turkse programmamaakster geweest, voornamelijk uit allochtone hoek. Ekiz zou een “islamhater” en een “zionist” zijn.

Eén van de beste presentatrices van de NPO, Fidan Ekiz, gooit de handdoek in de ring. Ze stopt met het programma De nieuwe maan, omdat ze iets anders wil doen. Maar in een lang artikel over haar tijd bij het programma over de multiculturele samenleving laat ze tussen de regels door ook weten dat er een andere reden was om de microfoon aan de wilgen te hangen: ze werd onophoudelijk en ingrijpend bedreigd, beschimpt, belasterd en door het slijk gehaald. Een gerichte haatcampagne, afkomstig van “regressief linkse vertegenwoordigers van de identiteitspolitiek, (woordvoerders van) de islamitische gemeenschap, media en politici. Ze hadden het op mij gemunt,” zo schrijft ze. En legt uit:

““Deze cultuurrelativisten werpen zich op als verdediger van etnische en religieuze minderheden, pleiten voor verdraagzaamheid, solidariteit, diversiteit, maar zijn bewust blind voor hun eigen intolerantie.” Ze vervolgt: “Als je je niet achter hun ideologie schaart, leggen ze je het liefst het zwijgen op. Een verontrustende indicatie voor totalitair denken.” De kijker heeft geen weet van wat zich allemaal achter de schermen afspeelt, legt Ekiz uit.” Online en telefonisch gescheld, oproepen om ons programma te boycotten, bedreigingen aan mijn adres, intimidatie van onze gasten en de makers.””

De lui die haar voortdurende op de korrel namen gedragen zich als een “sekte die als een jager in de bosjes ligt te wachten, op de uitkijk voor een prooi, en die schiet op iedereen die uit de (hun) pas loopt,” merkt Ekiz ietwat verbitterd op. Karaktermoord wordt niet geschuwd, noch worden antisemitische complottheorieën achterwege gelaten. Het was erg intimiderend.

Vele collega’s zijn verdrietig om het verlies van Ekiz als presentatrice van De nieuwe maan. Onderzoeksjournalisie Brenda Stoter verklaart: “Heb de haatcampagne tegen Fidan en DNM vanaf het begin voorbij zien komen, en me rot geërgerd. Ronduit verschrikkelijk.” Wouke van Scherrenburg, een icoon van de politieke verslaggeving, laat weten: “Fidan Ekiz, de meest onverschrokken journaliste die ik ken.” En zo is het.