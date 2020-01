Jottem! Emoji’s op telefoon nu nóg meer SJW-circus: transgendervlag, man in trouwjurk en de Kerstvrouw

Want u weet: de smartphone moet natuurlijk wel een safe space blijven. Dus als we niet overgoten worden met een stortvloed aan nieuwe ‘inclusieve’ emoticons, dan is de moderne communicatie gewoonweg zinloos geworden!

Liefhebbers van allerlei obscure seksualiteiten en genders kunnen in 2020 hun lol niet op: met de nieuwe lading emoji’s die naar je toe komt op een mobiele telefoon of social media app bij jou in de buurt wordt het zo bejubelde inclusivisme weer een goede dienst bewezen. Nieuw zijn onder anderen een vlag en gendersymbool voor transgenders, een man met een dikke hangsnor die een trouwjurk draagt en “Mx Claus”, een genderneutrale Kerstmanvrouwdinges.

Emojipedia schrijft over de nieuwe lading toevoegingen:

“Variations of existing emojis now approved for 2020 include a woman or gender-inclusive person in a tuxedo, as well as a gender-neutral person or a man in a veil. These, along with other approved emojis, will be coming to phones later this year.

Also included in this update is a gender-inclusive alternative to Santa Claus and Mrs. Claus, named Mx. Claus. This addition is part of an ongoing effort to make more consistent set of gender options across the board, and expands upon the 138 new gender-neutral emojis added in late 2019 as part of Emoji 12.1.”