Kabinet gaat vuurwerk verder aan banden leggen maar weet nog niet hoe

Na de ministerraad van vrijdagmiddag heeft premier Rutte aangegeven dat het kabinet een vuurwerkverbod overweegt. Vooralsnog lijkt het echter niet om een algeheel verbod te gaan. Rutte zei: “De vraag of we verder gaan beperken is niet aan de orde, maar meer de vraag hoe we dat gaan regelen.”

Vuurwerk levert ieder jaar weer dezelfde discussie op. Hulpverleners die worden aangevallen, brand, vandalisme, ongelukken en andere incidenten leiden ertoe dat een flink aantal mensen pleit voor een vuurwerkverbod. Als politieke partij, maar al helemaal als regeringspartij, moet je daar natuurlijk wel wat mee.

Zo kwam de SGP al met het idee van vuurwerkverenigingen, wat een beetje lijkt op hoe een schietvereniging is opgezet. In grove lijnen werkt dat zo: Je schrijft je in, wordt nagetrokken (VOG aanvraag) en krijgt daarna vanuit de vereniging les in hoe je veilig met je wapen/munitie/materiaal om moet gaan. Rond je deze lessen succesvol af dan ben je bekwaam en mag je door middel van een licentie met een bepaald kaliber schieten.

Dat lijkt op zich een prima manier voor de overheid om een oogje in het zeil te houden en om de idioten de mogelijkheid om (legaal) vuurwerk in Nederland te kopen, te ontnemen. Bij zo’n constructie loop je echter wel het risico dat er over de veiligheidsvoorschriften ietwat behoorlijk autistisch kan worden gedaan. Dat gaat vanzelf, want niemand wil de eindverantwoordelijke zijn die erop wordt aangekeken als het een keer misgaat.

Wat betreft het kabinet blijft het allemaal vaag. ‘Knalvuurwerk en vuurpijlen’ zouden mogelijk worden verboden, maar dat is voor sommigen niet genoeg. Ik vraag me af of een verbod überhaupt zin heeft, aangezien er ook enorm veel illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Van legale rotjes ineens illegale rotjes maken haalt dan geen zak uit.