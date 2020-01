Kijk! D66-commissievoorzitter neemt PVV’er die met Breivik wordt vergeleken te grazen: ‘U bent niet van suiker!’

Gewoon een willekeurige dag in de Tweede Kamer. Een D66-commissievoorzitter gebruikt zijn positie om een PVV-Kamerlid te dwarsbomen en te treiteren tijdens het maken van een punt van orde, terwijl hij net verkapt is uitgemaakt voor het hulpje van de Noorse rechts-extremistische terrorist Anders Breivik.

Deze week in de Tweede Kamer: tijdens een debat over de terreurdreiging in Nederland wordt PVV’er Machiel de Graaf ineens door DENK-muppet Farid Azarkan verweten voor een partij te werken die helpt met een rechts-extremistisch klimaat in Nederland te scheppen, en wordt zijn partijleider Geert Wilders verwantschap met de Noorse massamoordenaar Anders Breivik in de schoenen geschoven. De Graaf pikt dat niet, en wil een punt van orde maken om zich te verweren tegen die persoonlijke beledigingen van Azarkan.

Aanvankelijk wilde de voorzitter van de commissievergadering, het D66-Kamerlid Paul van Meenen, dat tegen de regels in helemaal niet toestaan. Want: De Graaf is “niet van suiker” en moet maar gewoon accepteren dat collega-Kamerleden hem met tot levenslang veroordeelde terroristen vergelijken. Na wat gesoebat mag De Graaf zijn punt alsnog maken, maar Van Meenen was niet van plan om de fractiegenoot van Geert Wilders met rust te laten: de D66’er blijft de PVV’er keer op keer interrumperen en zich met zijn punt van orde bemoeien. Pas na langdurig geharrewar en D66-tegenwerking kan De Graaf zeggen dat hij de opmerkingen van DENK’er Azarkan beneden alle peil vindt.

Voor de oplettende kijker die rechtsbovenin een DENK-logootje ziet: goed gespot. We moesten dit inderdaad van de Facebook-pagina van Azarkan van de Kuzu-en-Öztürk-partij plukken, aangezien de Tweede Kamer zelf dit debat om ons onbekende doch raadselachtige redenen niet online heeft gezet.