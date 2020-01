Kijk dan! DENK-sujet Farid Azarkan huilt krokodillentranen om terreurschooltje Haga: ‘Vrijheid van onderwijs!’

Natuurlijk: er valt weer wat te verdedigen wat betreft de radicale islam. En – surprise, surprise – uiteraard is dan DENK er als eerste bij om te melden dat salafisme, indoctrinatie, financiële malversaties en noem het maar op allemaal niet zo erg zijn. Dan krijg je dus dit: een Kamerlid dat het opneemt voor een school die leerlingen letterlijk aanleert dat Nederland een inferieur land is.

De overheid verloor vele rechtszaken tegen het Haga Lyceum. @F_azarkan is boos: “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het komt omdat het een islamitische school is.” @Rudmer vindt dat het Haga misbruik maakt van de vrijheid van onderwijs. https://t.co/etx3NNjoRr #didd pic.twitter.com/hwcZshs1Vx — Dit is de Dag (@DitisdeDag) January 20, 2020

Nou, voor de kerstknallers van DENK is het winterreces in de Tweede Kamer ook eindelijk afgelopen. Terwijl Öztürk voor het laatst zijn bidmatje spreidt in een moskee bij onze oosterburen, is Farid Azarkan al driftig aan het bellen naar de NPO. Want de kijk- en luisterbuiskinders moeten wel goed beseffen dat de Ridders van de Halvemanentafel weer terug in het land zijn. Om de salafistisering van de samenleving een duwtje in de goede richting te geven.

Want het zal u het ontgaan zijn: een geestesverwant van de DENK-kornuiten, gekleed in toga, heeft gisteren geoordeeld dat een salafisme appeasende school niets te verwijten valt en dat juist de overheid die deze Syrische taferelen probeert aan te pakken een hoop te verwijten valt. En daar is DENK dus uiterst blij mee. Ze doen net alsof de overheid de school heeft aangepakt omdat het een islamitische school is, in plaats van een terreurondersteunende school. Bij Dit is de dag ging Azarkan uitgebreid een potje janken.

Hmm, wat zong die goede oude Nelly Furtado nu ook al weer? Shit on the radio? Zoiets, ja.