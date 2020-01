Kijk dan: eurolaaf Frans Timmermans staat zonder gêne te knuffelen met meest corrupte man ter wereld

De hele dag mooie praatjes over een betere wereld, maar uiteindelijk is onze polyglot Frans ook niet veel meer dan een zetbaas in een internationaal pionnenspel waarin niet alle spelers even schoon zijn. Kijk maar eens naar deze beelden van afgelopen mei.

Nog geen week geleden viel de Maltese premier Joseph Muscat een bijzondere eer te beurt. Hij werd persoon van het jaar! En niet vanwege zijn geweldige leiderschapskwaliteiten of de noodzakelijke hervormingen die hij voor Malta doorvoerde. Nee, Muscat kreeg de prijs uit handen van de “Organized Crime and Corruption Reporting Project” vanwege de gigantische corruptie en misdaad die Muscat heeft uitgestort over Malta. Oordelen over Muscat van zij die het kunnen weten zijn niet mals:

“Een vermoorde journalist. Vage offshore-deals. Een klein land in een houtgreep van grote criminele belangen. Dit zijn de factoren die geleid hebben tot de verkiezing van Maltese premier Joseph Muscat als de OCCRP 2019 Persoon van het Jaar in Georganiseerde Misdaad en Corruptie.” “Muscat heeft laten zien totaal geen respect te hebben voor de media, de vrijheid van meningsuiting, en hij heeft corrupte figuren in staat gesteld om ongestraft moorden te bevelen.”

En wat staat zo’n eurofiele lummel als Frans Timmermans dan te doen? Ja, op Twitter een beetje roepen dat je bezig bent een mooiere wereld te scheppen. Zo nodig zelfs in vijfentwintig talen. En zelfs hoogmoreel emmeren over dat Malta zich wel moet houden aan de rechtstaat.

Maar wat zien we hier terug, op beelden van afgelopen mei? Dat is een Frans Timmermans die Joseph Muscat de hemel inprijst en knuffelt alsof het om z’n lievelingsoom gaat, en niet om een man die z’n stafchef miljoenen liet verdienen met smoezelige belastingparadijzen en daarna de klokkenluider liet opblazen in haar eigen auto. De man die afgelopen week nog naar Dubai vloog voor een vakantie die hij helemaal niet kan betalen met z’n legale inkomen.

U snapt het dus: EU-bobo Frans Timmermans is dus een lekkere hypocriete hansworst. Wie gaat hij straks omhelzen? De Venezuelaanse president Maduro? Wellicht Kim Jong Un, dan maar? We gaan het afwachten. Eén ding hoeft Brusselse vingerwapperaar Frans echter niet meer van ons te verwachten, en dat is dat wij naar hem zouden blijven luisteren alsof hij een gezaghebbend moreel kompas is. Bah!