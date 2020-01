Kijk dan: faal-PvdA richt migratiemuseum op, laat deze dan failliet gaan, zadelt belastingbetaler op met brokken

Dit is een beetje een metafoor voor het hele massa-immigratiecircus dat Nederland nu enkele decennia teistert. De PvdA komt met een prestigeplannetje, faalt in de uitvoering en laat de belastingbetaler vervolgens de brokken opruimen. Het gebeurde dus, met het Migratiemuseum in Den Haag van oud-PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh.

Net zoals de eerste gastarbeiders ooit als helden werden onthaald op Schiphol na een intensieve lobby van de kartelpartijen, zo werd ook de komt van het Migratiemuseum enkele jaren geleden in Den Haag er doorheen gejast met dank aan een PvdA’er. Oh, wat zou de Hofstad een mooie plaats worden, dankzij de visie van Rabin Baldewsingh en zijn bereidheid de gehele gemeentekas leeg te grabbelen voor dit unieke migratie-uitje. De sociaal-democraat had een droom:

“Toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) maakte begin 2018 bekend dat hij voormalig theater en zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand wilde laten ombouwen tot een Migratiemuseum. Daarvoor had hij ook een miljoen euro over. Het museum moest niet alleen de geschiedenis tonen van de migratie naar Den Haag, maar ook aandacht besteden aan de ‘huidige culturele diversiteit van de stad’. Er zouden naast tentoonstellingen ook debatten, manifestaties en filmvoorstellingen komen.”

Fast forward naar januari 2020. Het Migratiemuseum is een gigantische flop. Andere partijen konden al die exorbitante bedragen van Baldewsingh niet met goed geweten uitkeren. Niemand wil dood gevonden worden op de premissen van dat museum, de vaste lasten worden niet betaald en wie daar om vraagt kan ook nog eens een lankmoedige middelvinger krijgen. En dus lezen we vandaag:

“Het veelbesproken Migratiemuseum blijkt een jaar geen huur te hebben betaald aan de gemeente Den Haag voor het gebruik van het pand aan het Hoge Zand in het centrum van de stad. Ondanks ‘herhaald aandringen’ werd de rekening niet voldaan. Daarom is het huurcontract al in augustus vorig jaar door de rechter ontbonden. Toch weigert het museum het pand te verlaten. Voor de gemeente is de maat nu vol. Nog deze maand wordt een deurwaarder ingezet om het gebouw te ontruimen. De huurachterstand wordt teruggevorderd, aldus de Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Bovendien zijn de plannen voor de toekomst op dit moment zo slecht onderbouwd dat het museum vooralsnog niet hoeft te rekenen op subsidie van de gemeente.”

Zo ziet u maar weer, de belastingbetaler mag de boel opruimen. Want denk je nu echt dat die huurachterstand ooit nog terugkomt? Ach toe, wees niet zo naïef. Daarom: knoop het in uw oren, en vertel het door aan al uw vrienden en kennissen: Stem. Nooit. Meer. PvdA.