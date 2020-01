Kijk dan! Freek de Jonge (NPO) heeft op podium totale meltdown over Thierry Baudet: ‘Het GAAT MAAR DOOR!!’

Freek de Jonge mocht bij de VPRO op NPO2 gisteren het nieuwe jaar openen met een zogenaamde “nieuwjaarsconference”. Jottem. Eerlijk is eerlijk: voor zijn doen was het niet eens heel slecht. Toch willen we onze lezers een bepaald fragment, over Thierry Baudet, niet weerhouden. Want in de komische show kreeg de FVD-voorman behoorlijk wat zendtijd.

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Of nou, ja: die was gisteren hier. Want nadat Freek de Jonge enkele jaren geleden bij Pauw & Witteman al een ervaring had met FVD-fanboy van het eerste uur Yernaz Ramautarsing, moest ook Yernaz’ politieke baas er natuurlijk een keertje aan geloven. En dat was dus gisteravond, in Freek de Jonges ‘nieuwjaarsconference’ De lachgasfabriek.

En dus gaat De Jonge volkomen tekeer over Thierry Baudet en wat hij de afgelopen twee jaar allemaal in de Tweede Kamer heeft gezet. Niets, snapt Freek er van, dat iemand als Greta Thunberg zo met argusogen bekeken wordt en Baudet zo kritiekloos allerlei dingen kan zeggen, over het klimaat en over journalisten enzo. De Jonge snapt er niets van: “HOE KAN DAT?!?”

Maar uiteindelijk is het antwoord dan toch gevonden. Het lek is even later, met dank aan het publiek, gelukkig boven! Het komt allemaal door Theo Hiddema die al die dingen in de ‘lege huls’ Thierry Baudet heeft gestopt.