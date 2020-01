Kijk dan: geduld D66-drammer Rob Jetten is op, kabinet moet nú honderden miljoenen in bodemloze stikstof put storten

Als het aan D66-creatuur Rob Jetten ligt, gaat de regering snel honderden miljoenen belastinggeld extra uitgeven om de zogeheten stikstofcrisis het hoofd te bieden. Het geduld van de stampvoetende coalitieleider is namelijk bijna op. En dan weet je het dus wel weer hoor: de belastingbetaler mag daarvoor in de portemonnee grabbelen.

Terwijl bijna heel Nederland inmiddels wel genoeg heeft van die hele zogeheten stikstofcrisis, moet er van D66 juist nog een extra schepje bovenop. Dat vertelde de sociaal-liberale flierefluiter gisteravond aan tafel bij OP1. Jetten vindt dat het kabinet veel te traag werkt en veel sneller zou moeten besluiten om half Nederland op stelten te zetten om maar te voldoen aan de arbitraire stikstofnormen die de zelfkastijdende Nederlandse overheid voor zichzelf bedacht heeft.

Allereerst moeten er “honderden miljoenen” euro’s extra vrij worden gemaakt om varkensboeren uit hun stal te zetten. Want minder landbouw, minder export en minder agrariërs is uiteindelijk toch waar het om draait voor de stadse ambtenarenjongetjespartij D66. Dus daar moest het kabinet maar eens flink veel vaart achter zetten, aldus Jetten. Ook opperde hij bij de NPO1-talkshow dat de luchtvaart werk moet maken van het bestrijden van dat vermadelijde stikstof, en tenslotte had robotische Rob ook begrip voor het feit dat momenteel de huizen- en wegenbouw stilligt.

Oppositiepartijen kijken echter machteloos toe hij drammerige Rob maar staat te eisen dat het kabinet steeds meer en steeds duurdere maatregelen neemt. FVD-statenlid Martin Bos denkt er het zijne van: “Rob Jetten: “Het gaat mij niet snel genoeg” Nederland moet nu direct kapot stelt D’66.” Dus hup, nog maar een peperduur nieuw stuk beleid uitrollen! En rap een beetje!