Kijk dan! Krokodillentranen van open grenzen-vicepremier Hugo de Jonge (CDA) bij Jinek: ‘Teveel migranten!’

Het was weer een spektakel, heur, bij de gloednieuwe RTL-talkshow Jinek. Met Hugo de Jonge die zich ineens voordeed als de grootste anti-migratiebolleboos. Nogal ironisch, aangezien hij lid is van het kabinet dat het Marrakesh-akkoord bij Nederland door de strot ramde en Europa ziet als een baantjesmachine, maar niet als arena om de open grenzen aan te vechten.

We kennen in Nederland al heel wat jaren Mark Rutte. De man van de proefballonnetjes in verkiezingstijd! U weet wel: €1000 voor alle werkende Nederlanders, geen cent meer naar de Grieken, een potje diplomatiek rellen met de korte lontjes uit Ankara…

Maar Nederland is nog niet zo bekend met zijn rechterhand, vice-premier Hugo de Jonge. Hij heeft nu tweeënhalf jaar de kunst kunnen afkijken bij zijn chef. En wat Rutte deed bij de VVD, nou, dat wil De Jonge wel doen bij het CDA. Lekker een beetje rechtse borrelpraat op de cafétafel smijten, en die hoeft dan heus niet altijd door handelen opgevolgd te worden. Hij deed dat al eerder, als wethouder in Rotterdam. Toen stelde De Jonge voor om armlastige vrouwen verplicht te steriliseren. Iets waar niet veel later de unanieme (!) Tweede Kamer zich tegen keerde.

En nu dus als vice-premier met migratie. In het interview met Jinek liep De Jonge al vast op het punt dat wat hij wil, momenteel helemaal niet kan. Nederland zit vast aan Europese verdragen en natuurlijk het befaamde Marrakesh-verdrag. Migratiequota hanteren kán helemaal niet met de huidige wet- en regelgeving, hoe hard De Jonge het ook roept. En bereid om uit allerlei verdragen te stappen? Nee, dat ook weer niet. De Jonge heeft het over ‘kijken wat kan’ en dat soort vage non-committerende teksten.

Het moge dus duidelijk zijn: De Jonge waarschuwt voor een migratie-boom, maar onderneemt er zelf onvoldoende tegen. Maar maakt er wel mooie, electorale Ruttiaanse sier mee voor het CDA. Veel lelijker en opportunistischer dan dat ga je het echt niet krijgen in de Nederlandse politiek, nee. Kots.