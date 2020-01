Kijk dan! Onprofessionele Rutte blaft Kamerlid af na ontmaskering baantjescarrousel: ‘Gaat ze weer! Hou toch op!’

Premier Rutte is gisteren goed uit z’n stekker gedaan in Vak K in de Tweede Kamer. Hij werd zichtbaar boos nadat SP-Kamerlid met chirurgische precisie blootlegde hoe het perverse baantjescarrousel voor topambtenaren in Nederland werkt. Volgens de premier was het echter “buitengewoon schadelijk” om deze mensen aan te spreken op het spoor van vernieling dat ze aanrichtten, onder anderen bij de kinderopvangtoeslagaffaire.

SP-Kamerlid Renske Leijten timmert goed aan de weg. Niet alleen legde ze, samen met CDA’er Pieter Omtzigt, de omvang van de kindertoeslagopvangaffaire bloot.

Maar nu weet de SP-parlementariër ook premier Rutte in de Tweede Kamer zo te bewerken dat hij zich zit op te vreten en uiteindelijk ontploft als een klein kind dat z’n zin niet krijgt. De aanleiding? Leijten betoogt dat deze crisis onder meer laat zien dat er een totaal verziekte cultuur in de top van ambtelijk Nederland bestaat. Hun werkwijze laat zich samenvatten als: twaalf ambachten, dertien ongelukken.

Voor de duizenden gedupeerden in de affaire rondom de kinderopvangtoeslag kwam dat pijnlijk naar voren: ze wilden dat er bepaalde ‘targets’ gehaald werden, en dat was belangrijker dan of mensen daadwerkelijk gefraudeerd hadden. Nu het spel op de wagen is en die hele ambtelijke burgerpestpartij openbaar is geworden, vliegen de topambtenaren weg en nemen ze elders goedbetaalde banen aan. Verantwoording afleggen? Nee joh, dat is voor gewone burgers. Niet voor topambtenaren.

Een denkwijze waar – kennelijk – premier Rutte zich in kan vinden. Want je kan tijdens Kamerdebatten veel doen, maar niet topambtenaren aanvallen. Zij zijn zielig en kwetsbaar, dus wijs vooral niet met een beschuldigende vinger naar hen. Nee, ook niet als het terecht is. En om dat punt kracht bij te zetten, tutoyeert hij zelfs Leijten, noemt haar ‘Renske’ alsof hij met haar geknikkerd heeft en maakt laatdunkende opmerkingen als “Gaat ze weer” en “Hou toch op.”

Kortom: Leijten is on to something. Ze heeft dat voor de minister-president zo belangrijke ambtelijke baantjescarrousel stevig angst aangewakkerd, en als een kat in het nauw maakt Rutte nu rare sprongen.

Eén ding levert het in ieder geval op, en dat is toptelevisie.