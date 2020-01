Kijk! GL-pief Jesse Klaver spant suïcidale vrouw voor zijn electorale karretje: ‘Daarvoor zetten wij ons in!’

De politiek zit vol met aasgieren. We namen vanochtend het geval-Mark Rutte onder de loep. Maar ook op de linkerflank van de Nederlandse politiek stikt het van de opportunisten. Zie hier, Jesse Klaver van GroenLinks. Die goede sier maakt met een vrouw met zelfmoordneigingen.

Terwijl Mark Rutte selfies staat te schieten met mensen die zijn overheid voor tienduizenden euro’s onterecht armer heeft gemaakt, zijn andere partijleiders druk bezig andere slachtoffers van het Nederlandse systeem aan hun kar te binden.

Neem bijvoorbeeld de suïcidale Charlotte, die al acht jaar wacht op een behandeling voor haar zelfmoordneigingen. Maar ze wordt van wachtlijsten, naar kastjes, naar muren gestuurd. En sinds ze gisteren met een matrasje en haar trouwe viervoeter is neergestreken bij het ministerie van Volksgezondheid, is ze ook een mediasensatie. Nou, dan weet je het wel. Dan komen ze allemaal op haar af. Politici. Met hele zwermen tegelijk. Als strontvliegen op een paardenvijg.

Zo ook Jesse Klaver, die uiteraard het allerbeste voorheeft met Charlotte en alles wat ze doet ondersteunt en dat ook in de Tweede Kamer zal doen. Op Facebook klonk het strijdbaar:

“Zonet ontmoette ik Charlotte, die actievoert met haar hulphond Bobbie bij het ministerie. Zo enorm knap, want ze wacht al 804 (!) dagen op de juiste ggz-behandeling. Net als Charlotte staan er bijna 100.000 anderen op de wachtlijst voor de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan zo niet langer. Er staan echt levens op het spel. Ons zorgsysteem moet menselijker, met meer behandelplekken, minder marktwerking en meer investeringen in personeel.”

Heel nobel. Totdat je bedenkt dat GroenLinks helemaal niet de partij van de verandering is. Tijdens deze kabinetsperiode steunt Klaver zo’n beetje alles wat dit kabinet indient ongezien, in een poging om te voorkomen dat ‘rechts’ invloed op het beleid krijgt. Met als gevolg: alle bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg komen nu dus ook mede op het conto van GroenLinks. Anders gezegd: GroenLinks is geen onderdeel van de oplossing, zoals Klaver suggereert, maar onderdeel van het probleem.

Dus wil Klaver echt iets voor Charlotte doen? Misschien wat minder foto’s maken in de hoop viral te gaan op social media, en eens een keer écht oppositie voeren tegen dit kabinet. In plaats van als de politieke equivalent van een trouwe hulphond z’n baasjes Rutte en De Jonge braaf gehoorzamen. Vrouwen als Charlotte zijn de dupe van dit soort partijkartelspelletjes.