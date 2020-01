Kijk maar! Sylvana Simons is fan van ongecontroleerd huilen: ‘Soms moet je dat heel bewust opzoeken!’

Dit weekend heeft het Amsterdamse raadslid Sylvana Simons op het podium in Hoorn een oproep gedaan om “bewust” te huilen. Dat deed ze met ondernemer en schrijver Marc de Hond.

Je zou denken dat met zoveel racisme dat Sylvana Simons werkelijk overal in Nederland aantreft (hier, daar, zus, zo, overal, wat een racistisch land is dit toch ook!) dat de partijleider van BIJ1 aan niets anders dan huilen meer toekomt. Maar niets is minder waar. Want tijdens een interview voor de voorstelling Voortschrijdend inzicht van Marc de Hond hadden de twee oud-presentatoren een onderonsje over het laten stromen van de tranen.

De Hond vertelde dat hij in plaats van het voorlezen van z’n zoontje liever even een paar minuten ging huilen, zonder dat zijn vrouw het doorhad. Hij zei dan tegen zichzelf: “Ik ga er alles aan doen om nog heel lang jouw papa te zijn,” en de tranen biggelden over zijn wangen. “Ik heb de afgelopen jaren zeker een aantal keren heerlijk gehuild,” verklaart de oud-atleet op het podium.

Sylvana wordt duidelijk geïnspireerd van dat commentaar, en steekt dan haar eigen lofzang af op de geforceerde huilbui: “Je zegt iets heel interessants, wat ik herken. Je zegt: dat was voor mij een fijne manier om aan het huilen te komen. En ik herken dat wel, dat je dat af en toe even heel bewust moet opzoeken.”

Het hele gesprek over huilen was kennelijk zo boeiend, dat het zijn weg vindt naar de Facebookpagina’s van zowel De Hond als Simons. Laatstgenoemde besluit: “Het was fijn, het was eervol, het was mooi. Dankjewel dat ik onderdeel mag zijn van deze bijzondere reis, Marc!”