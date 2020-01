KIJK! Nonvaleur-BN’er Johnny Mol vindt dat misdragende vluchtelingen onze schuld zijn: ‘Behandeld als dieren!’

Dat vluchtelingen met enige regelmaat de criminele fout in gaan, is onze eigen schuld. Dat vindt Johnny de Mol. Terwijl Europa zo’n beetje de meest gastvrije en lakse immigratieregels van heel de wereld heeft, vindt de zoon van mediatycoon John de Mol alsnog dat wij ze als “dieren” behandelen en daarom is het ook ónze schuld als ze misdaden begaan. Dat zegt de omhooggevallen presentator bij 5 Uur Live.

Slachtoffer en dader omdraaien is een favoriet spelletje van menigeen op links, zeker als het gaat om grote problemen waar zachte linkse heelmeesters behoorlijk stinkende wonden hebben gemaakt. Neem bijvoorbeeld de massale vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden zoals Lesbos: omdat Europese regeringsleiders nooit serieus werk maakten van opvang in de eigen regio, stromen de buitengebieden van de EU nu vol. Zo ook op het eiland Lesbos.

Presentator Johnny de Mol mocht met reisbureau Hilversum naar een vijfsterrenresort op Lesbos, om vanaf daar wat sensationele beelden van vluchtelingen te schieten. Eenmaal terug in Nederland verkondigt hij bij RTL4 dat zich wel eens “breed uitgemeten incidenten” voordoen met vluchtelingen die zich niet altijd aan wetten en regels wensen te houden. Máárrr… het zieligheidsdingetje moet wel in stand worden gehouden, dus draait De Mol om wie de dader zijn en wie het slachtoffer. De beest uithangende migranten valt niets te verwijten, vindt Johnny. Allemaal onze eigen schuld:

“Heel af en toe is er een incident en dat wordt dan breed uitgemeten. Wij zeggen altijd: als je mensen als dieren gaat behandelen, dan gaan ze zich op een gegeven moment ook zo gedragen.”

Meteen instemmend genik en ge-hmm-hmm van Caroline Tensen en Daphne Bunskoek, uiteraard, want ja: je zou toch maar eens een kritische vraag stellen aan een BN’er als Johnny de Mol die op andermans kosten de weldoener staat uit te hangen. Stel je toch eens voor!