Kijk uit, hier komt de “love jihad”: islamisering via het aangaan van relaties met niet-moslims

Er is een nieuw fenomeen om niet-moslims tot de islam te bekeren en zich daarna bij radicale clubs als ISIS aan te sluiten. Het heet “love jihad” en het zet momenteel India al op stelten.

In de deelstaat Kerala in het zuiden van India is de christelijke gemeenschap op high alert nu er een nieuw fenomeen aanwezig is dat jonge meisjes weglokt bij hun oude geloof en installeert als aanhangers van de islam – en vaak zelfs de radicale islam. Het is een religieuze vorm van ‘loverboys’ en heet love jihad: via de slaapkamer bekeren moslimmannen niet-moslima’s tóch tot de islam. Het is vaak een halte op weg naar nog iets gruwelijkers, want aansluiting bij terreurgroepen zoals ISIS kan dan ook nog in het verschiet liggen.

De lokale pers slaat groot alarm:

“A forum of Catholic bishops in Kerala has accused that scores of Christian women in Kerala are being lured by the IS through ‘Love Jihad’ and accused the police of not taking effective actions against it. The synod of Syro-Malabar Church headed by Cardinal George Alencherry made the statement, which invited swift reaction from Muslim outfits like the Popular Front of India accusing that such statements would affect the ongoing joint resistance against CAA. The Syro-Malabar Church’s statement.

The Synod has termed the killing of Christians in Nigeria on Christmas day as “shocking”. It is a matter of concern that Love Jihad is gaining grounds in Kerala putting in danger its social peace and communal harmony, the Synod said.”