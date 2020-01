Kijk: wereldvreemde NPO-graaf Sander Schimmelpenninck (OP1) vindt toeslagenaffaire Belastingdienst “klein ding”

Een flinke uitglijer gisteravond bij de NPO-talkshow OP1, waar presentator Sander Schimmelpenninck het nodig vond om de gigantische affaire met toeslagen, die honderden levens verwoest heeft, laatdunkend weg te zetten als een ‘klein dingetje’. Zelfs z’n mede-presentator Welmoed Sijtsma wist niet wat ze hoorde.

Hoeveel meer bewijs moeten we nog hebben dat NPO-medewerkers geen idee hebben wat er in de maatschappij speelt, wat de impact van allerlei grote problemen is en dat het leven van mensen uit méér bestaat dan alleen Forum voor Democratie bashen? Kijk bijvoorbeeld eens een fragment terug uit OP1, de nieuwe talkshow van de NPO die het gat van Pauw en Jinek moet opvullen. Gisteravond mochten WNL-presentatoren Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck hun debuut maken, en laatstgenoemde ging meteen onderuit.

In een gesprek met SCP-topman Kim Putters wist Schimmelpenninck de hele affaire van de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslagen een beetje weg te wuiven als een irrelevant dingetje waar we niet op hoeven te letten. Graaf Schimmelpenninck van Quotehuis tot TV-wegen moest nota bene door z’n eigen co-presentator gecorrigeerd worden.

Op social media sprak Wierd Duk, die voor zijn krantenrubriek in tegenstelling tot miljonairsvriendje Schimmelpenninck veel met gewone mensen praat, sprak er schande van:

“De toeslagenaffaire bij de belastingdienst is een van de grootste en meest dramatische Nederlandse schandalen van de afgelopen jaren. Als je die bagatelliseert, heb je geen idee van de realiteit van burgers.”

Ook docent Wilco Westrik wist niet wat hij hoorde: “Oei wat een vervelende en denigrerende opmerking van Sander Schimmelpenninck over juist die mensen die de dupe zijn geworden van de Belastingdienst.”

Misschien dat schoenmaker Schimmelpenninck beter bij z’n leest kan blijven. Verwaand FVD’ers aanvallen omdat het “wannabe kakkers,” “egoïsten,” of “useful idiots” zijn… daar is hij beter in dat een soort man van het volk spelen als baasje van een talkshow.