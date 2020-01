Lol! Bejaardenpopulist Henk Krol (50PLUS) wil einde aan ‘aanwakkeren tegenstellingen': ‘Hebben oud én jong nodig!’

Nou breekt m’n klomp hoor. Het is alsof Geert Wilders zegt dat je moslims én niet-moslims nodig hebt, of Esther Ouwehand die vindt dat je pas een succesvol land hebt als zowel dierenliefhebbers als dierenbeulen er de dienst uitmaken. In hetzelfde rijtje: Henk Krol die wil dat tegenstellingen tussen jong en oud niet zo worden aangewakkerd. Henk Krol, ja, de informele leider van de nationale bejaardenrevolte tegen de jeugd.

De Tweede Kamer zit tjokvol schaamteloze opportunisten. Lui die braaf meestemmen met de fractie, nauwelijks initiatieven ontplooien en een paar jaar een zeteltje bezet houden. Daarna stappen ze weer op, via een partijkartelbaantje waar ze zichzelf handig in genetwerkt en gelobbyd hebben. Anderen gebruiken de Kamer niet eens als een opstapje maar een doel op zichzelf: lekker €9000 per maand cashen voor werk waar je alleen door de kiezer voor ontslagen kan worden, niet door een werkgever die prestaties wil zien.

Henk Krol is iemand van het laatste type. Het echte inhoudelijke werk laat hij over aan fractiegenoten, hij is alleen de rondstommelende koning van de bejaardenclub 50PLUS. De rijkste generatie van Nederland, maar volgens de zorgvuldig voorgekookte slachtoffercultus zijn zij de échte ‘slachtoffers’ van de huidige maatschappij. En Henk Krol maar krokodillentranen huilen en belastinggeld innen. En ondertussen een beetje valselijk het verbindende figuur spelen. Zoals gisteren, op Twitter. Toen werd duidelijk dat millennials een groot gedeelte van hun tijd in restaurants te vinden zijn.

De voorman van 50PLUS behaagde het om als volgt te reageren:

“’Millennial drie keer zo vaak uit eten als babyboomer’. Het is ze van harte gegund, maar laten we stoppen met het aanwakkeren van tegenstellingen. De maatschappij heeft oud én jong nodig.”

Laten we inderdaad stoppen met het aanwakkeren van tegenstellingen. Laat alle 50PLUS-parlementariërs hun zetel ter beschikking stellen en zich uitschrijven bij de Kiesraad en de Kamer van Koophandel. Dát zou pas wonderen verrichten voor het verenigen van alle generaties, denk je niet?