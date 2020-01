LOL! D66’er en GroenLinkser janken tranen met tuiten na Brexit-triomftocht Nigel Farage: ‘Misleiding!’

Het is vandaag nationale rouwdag bij D66 en GroenLinks. Jarenlang hebben ze voorspeld dat Brexit niet ging plaatsvinden, of zelfs actief meegeholpen om het te verijdelen. Maar helaas, het gaat toch gebeuren morgenavond. En dat zoiets gevierd wordt met de nodige goedgeluimdheid door Nigel Farage, is leden van deze partijen een doorn in het oog. Het gevolg: bákken met zure reacties. Love it!

Altijd leuk, het nieuws volgen met D66’ers en GroenLinksers. Als de media er weer eens blijk van geven nét iets teveel naar links over te hellen, zijn ze allemaal AWOL of verdedigen ze actief de keuze voor subjectief, progressief nieuws. Maar schrijf één keer een NOS-berichtje op pagina 126 van Teletekst waarin rechts er wat minder bekaaid vanafkomt en ze staan meteen hysterisch te gillen over ‘zware misleiding’ en rectificaties te eisen.

Point in case? Gisteren stemde het Europese Parlement in met Brexit, en dat werd door Nigel Farage natuurlijk uitbundig gevierd. Hij zwaaide met vlaggen, kreeg het aan de stok met een voorzitter die plezier haat en werd door een groot deel van zijn fractie als held gezien. Maar hé: dat is allemaal weer verkeerd uitgelegd, er zijn niet genoeg mitsen en maren genoemd en omdat de parlementsvoorzitter een vrouw was, was het tekstje van de NOS ook nog eens seksistisch.

Schande, vinden notoire D66’er Lars Duursma en de retweetende GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout op Twitter. Ze eisen rectificatie van de “misleiding”, “feitelijke onjuistheden” en natuurlijk de imaginaire vrouwonvriendelijkheid van de azuurblauwe teletekstlettertjes.

Ik zeg alvast: fijne Brexit-dag morgen! Dat feestje moet wel goedkomen op de hoofdkwartieren van meneertjes Jetten en Klaver. Hun trouwste aanhangers zitten nú al met gigantische bokkepruiken nieuwsberichtjes te ontleden en mini-implosies te hebben. Wordt dus een knalfuif morgen!