Lol kijk, paniekerige NPO-dinosauriër slaat groot alarm want NPO wordt veel te ‘rechts': “Angstpsychose!”

Nederland is in groot gevaar, want de publieke omroep is steeds verder naar rechts aan het schuiven. Aldus een NRC-bobo. En dat komt omdat men uit angstpsychotische overwegingen WNL en PowNed tot het bestel heeft toegelaten. Aldus NPO-oudgediende Kees Boonman (98).

Dat een nieuwe omroep als Ongehoord Nederland in een hoog tempo genoeg handtekeningen heeft opgehaald om straks toe te treden tot het publieke bestel, zegt genoeg over wat grote groepen Nederlanders denken over de politieke kleur van de NPO: veelal te links. Maar toch dreigt er onweer in Hilversum, aldus was in de NRC te lezen. Daar betoogde Philip Huff dat de publieke omroep steeds rechtser wordt. Als voorbeeld daarvan haalde hij het team van de tien OP1-presentatoren aan: “Tien presentatoren, waarvan negen witte, heteroseksuele mensen.”

U snapt: blank en heteroseksueel, dat móét wel rechts zijn. Heel links Nederland is kennelijk een panseksuele Aziaat, aldus de onnavolgbare NRC-logica. Maar bij de NPO waren ze allang blij met dat ruggesteuntje. En dus werd er nog maar eens op gezinspeeld dat de huidige NPO véél te rechts is geworden door mastodont Kees Boonman. Wat hem betreft hadden het quasi-D66-achtige WNL en het veelal apolitieke PowNed niet moeten worden toegelaten tot het publieke bestel, zo vertelde hij bij Spraakmakers op Radio 1.

Laat dat even tot u doordringen. Twee omroepen die voldoende handtekeningen bij de burgers hadden opgehaald om van start te gaan hadden tóch geweigerd moeten worden, want meneer Kees vindt het wel welletjes met al die omroepen in Hilversum. Nee, oké, dat is helder dan.

Wat betreft de kritiek op PowNed heeft directeur Dominique Weesie weinig zin om veel woorden aan het rammelende verhaal van Kees Boonman vuil te maken, en reageert slechts met “ok boomer”. Ook helder!