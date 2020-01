Lol, linkse VVD is in rep en roer: ‘Reële kans dat binnengrenzen van Europa weer gecontroleerd gaan worden!’

De VVD is ‘bang’ dat binnenkort er weer grenscontroles zullen plaatsvinden in Europa. De dankzij Schengen en EU afgeschafte checks van de douane komen wellicht weer terug als er nog een vluchtelingencrisis zoals in 2015 losbarst. En dit is hoe ver de partij naar links is afgedwaald: die grenscontroles die wellicht terugkomen, worden door europarlementariër Malik Azmani als iets slechts gezien.

Als er iets is waar de VVD goed in is geworden, dan is het wel in het voorstellen van plannen die nooit gaan worden uitgevoerd. Er wordt een proefballonnetje opgelaten om media-aandacht te genereren, maar daarna is het ook klaar. Het is een beproefd concept, vaak toegepast door fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Maar ook de VVD-migratiebabbelaar Malik Azmani verslijt het ene na het andere ‘plannetje’.

Inmiddels is Azmani europarlementariër, maar ook in Brussel is hij niet gestopt met het indienen van evident kansloze stukken wetgeving. Ditmaal komt de zoveelste poging van de VVD om de migratiecrisis nu écht eens recht te trekken. Want anders, zo dreigt Azmani, komen er wellicht weer grenscontroles!

Nou, wat een spookbeeld zeg, Nederland gaat weer aan de grens controleren wat er ons land wel en niet binnenkomt. Quelle horreur:

“Bij een nieuwe vluchtelingencrisis komen de Verdragen van Schengen, waardoor we als personen vrij door Europa kunnen reizen, mogelijk in gevaar. Dat stelt VVD-Europarlementariër Malik Azmani. Hij presenteert daarom een nieuw migratieplan, waarin hij voorstelt om asielaanvragen aan de buitengrenzen van Europa af te handelen. “De kans dat er aan de grenzen binnen Europa weer gecontroleerd gaat worden (wat nu dus niet gebeurt dankzij het Verdrag van Schengen, red.) bestaat als er niet gehandeld wordt”, verklaart Azmani in Goedemorgen Nederland op NPO 1. “Als we opnieuw met een vluchtelingencrisis te maken krijgen, zoals we die in 2015 hebben gezien, verwacht ik dat er weer grenscontroles komen.”

Misschien een ideetje, Azmani, als die grenscontroles dan toch bijna onvermijdelijk zijn. Laten we die ‘pijn’ dan direct nemen en ze meteen invoeren. En dan daarmee die hele vluchtelingencrisis 2.0 vermijden. Zullen we dat doen? Scheelt jou ook weer allerlei rare plannetjes maken. Ik tel dus alleen maar winnaars!