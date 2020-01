LOL! PVV zingt keihard ‘Allah!’ in nieuw anti-islam geschiedenisfilmpje “De islamisering van Europa”

Het is toch altijd dikke pret met de PVV. Ze hebben Nederland – ik weet het: verrassend! – nog maar eens opnieuw gewaarschuwd voor wat de partij van Geert Wilders ziet als het grootste gevaar van deze tijd: de islamisering. Ditmaal doet de PVV dat met een geschiedenislesje in een reclamefilmpje. Dus: iedereen klaar om een aantal keer heel hard “Allah!” te roepen samen met de PVV?

Nu de PVV concurrentie krijgt van Forum voor Democratie, die allerlei beelden uit de tijd van de Renaissance inzet om zichzelf aan de man te brengen, ziet ook Geert Wilders zichzelf genoodzaakt om door middel van de geschiedenis z’n eigen politieke verhaal te verkopen aan de Nederlandse kiezer. Wilders doet dat echter niet aan de hand van de Gouden Eeuw of een ander geïdealiseerd tijdperk, maar door in een YouTube-video een korte opsomming te maken van de strijd tussen christenen en moslims in Europa door de eeuwen heen.

In een nieuw filmpje getiteld “De islamisering van Europa” lezen we onder begeleiding van talloze malen gebromde “Allah!” hoe in 732 de eerste islamitische invasie in Frankrijk werd afgeslagen, waarna in 1683 de moslimlegers ook in Oostenrijk in de halalvleesplan werden gehakt. Daarna natuurlijk wat parallellen met het heden, want toen verdedigden we onze grenzen nog!

En nu hebben we “laffe leiders” als Angela Merkel en Mark Rutte. Die hebben persoonlijk honderdduizenden of zelfs miljoenen mohammedaanse lui het land binnengelaten. En die zingen dan niet iedere paar seconden Allah zoals de PVV doet in hun nieuw filmpje, maar echt de hele tijd door. Vreselijk! Wat een kakofonie!

Alleen daarom zou je al zeggen: grenzen dicht, en allemaal onze kop blonderen. Want u weet: Allah… Allah… Allah!