Lol! SJW’er uit SJW-reservaat Amsterdam pleit voor Kerstboomverbod: ‘Belastend voor klimaat, arrogant!’

Het wordt steeds belachelijker met die doordravende linkse mensen in de bubbel der doordravende linkse mensen die we beter kennen bij de naam ‘Amsterdam’. Vandaag wordt het nieuwe jaar nog maar eens misbruikt om te pleiten voor een verbod op Kerstbomen. Want u weet: het klimaat über alles, en dat betekent dat iedere traditie en alles wat u plezier brengt moet verdwijnen.

Alles wat plezier brengt moet weg. Het liefst door middel van een overheidsverbod. Want alles – uiteindelijk – is slecht voor het klimaat. Eten is slecht voor het klimaat, drinken is slecht voor de ozoonlaag en ademen slecht voor de CO2-concentratie in de lucht. Maar ook uw hobby’s zijn gevaarlijk: huisdieren slecht voor de biodiversiteit, sport slecht voor de natuur en uitgaan slecht voor de gezondheid.

De oplossing is, zoals altijd, heel simpel: verbieden, verbieden, verbieden. Laat de overheid zich een hernia verbieden, en dan wonen we allemaal in een klimaatneutraal en prettig land. Voornamelijk omdat iedereen geëmigreerd is omdat je hier helemaal niets meer mag. Bijna heel Nederland heeft daar gelukkig geen zin in, maar er is één raar stadje waar ze júíst zoveel mogelijk zaken proberen in het Wetboek van Strafrecht te moffelen. Die plaats is natuurlijk niet het gekkenhuis (maar u zat er dichtbij, hoor!), maar heet Amsterdam. En in hun Amsterdamse navelstaarkrantje Het Parool wordt vandaag gepleit voor een verbod op Kerstbomen:

“Ik kon wel huilen, en niet alleen door het deprimerende straatbeeld. Ik vind het verwerpelijk dat we flora laten groeien en bloeien, alleen om het een paar maanden later dood te maken als het zijn doel voor de mens heeft vervuld. Een respectloosheid en arrogantie vergelijkbaar met vleesconsumptie. Als het aan mij ligt, hebben kerst­bomen hun langste tijd gehad. Het is tijd voor een kerstbomenverbod. Er zullen natuurlijk mensen bang zijn dat hun kerstboomgenot wordt afgepakt, maar ik voorspel dat over twintig jaar onze kinderen met gefronste wenkbrauwen vragen: “Een stervende boom als vertier, was dat ooit een ding?””

Momentje, mensen. Even een kwartier headdesken. Tot zo!