LOL! VVD-stas Broekers-Knol door iedereen uitgelachen wegens zoveelste VVD-nepplan immigratie terug te dringen

Hé kijk, weer een VVD’er die zegt af te willen van de open grenzen en de lakse immigratieregels. Ze moeten bij die partij vast denken dat een ezel zich een stuk of vijfendertig keer aan dezelfde steen stoot!

In de Tweede Kamer staat weer eens een VVD’er flink voor aap. Nee, niet vanwege geld uit de staatskas grabbelen of liegen over buitenhuisjes van Poetin. Ditmaal omdat vriend en vijand het eindelijk eens gehad heeft met al die stoere grote woorden van de VVD over migratie. Ankie Broekers-Knol, de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid belast met migratie, heeft een nieuw streng plan gepresenteerd.

Maar zeggen dat ze moeite heeft de handen ervoor op elkaar te krijgen, is een understatement. Wat heet? Het blijkt voor Broekers-Knol schier onmogelijk om het plan überhaupt serieus genomen te krijgen. Want hé: wat onderscheidt dit VVD-kunststukje van alle voorgaande (loze) woorden van premier Rutte, Klaas Dijkhoff, Frits Bolkestein en anderen wat betreft het tegengaan van massamigratie?

Niemand die Broekers-Knol, als zoveelste VVD’er die nu wél echt iets tegen de gigantische migratiecijfers wil beginnen, daarom gelooft. De lijst met ‘sceptici’ is indrukwekkend:

“PVV-leider Geert Wilders heeft weinig vertrouwen in de poging van de staatssecretaris om herhaalde aanvragen voor verblijfsvergunningen de kop in te drukken. […] CDA-Kamerlid Van Toorenburg […] hoopt ze dat er snel concrete voorstellen volgen. „Aan de bak ermee zou ik zeggen.” D66-Kamerlid Maarten Groothuizen ziet meer in een goed functionerende Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) […]. Ook buiten politiek Den Haag wordt getwijfeld aan hoe kansrijk de poging van de VVD-bewindsvrouw is. Migratie-onderzoeker Jan van de Beek denkt dat het lastig is om doorprocederen de kop in te drukken. „Ik ben benieuwd wat ze gaat doen aan bijvoorbeeld medische asieltoeristen uit veilige landen, die nu door eindeloos rekken uiteindelijk soms toch een vergunning krijgen””

Heh. Het zal dus nog wel even duren voordat Nederland eindelijk dat strenge en rechtvaardige migratiebeleid heeft waar kiezers al wanhopig om roepen sinds de dagen van Pim Fortuyn.