Marijnissen grijpt Wilders voor verpleeghuizen in azc’s: ‘Niet op locatie die jullie toevallig handig uitkomt’

SP-voorvrouw Lilian Marijnissen heeft hard uitgehaald naar haar PVV-collega Geert Wilders. Die bekritiseerde de SP, maar ook 50PLUS, omdat zij tegen een plan van zijn partij hebben gestemd om plekken voor asielzoekers aan zorgbehoevende ouderen te geven. Ouderen worden door de SP in de steek gelaten, aldus Wilders. Maar de SP ziet dat anders: zij vinden dat het PVV-plan niets doet voor oud worden in de eigen buurt.

Gisteren werd tijdens de wekelijkse stemmingen in de Tweede Kamer een motie verworpen van PVV-Kamerleden Geert Wilders en Fleur Agema. Het tweetal wilde dat ruim 1.800 woningen in het zuiden van het land niet zou worden “weggegeven aan gelukszoekers”, maar geschikt zou worden gemaakt voor zorgbehoevende ouderen. Zoals de meeste moties van de PVV werd ook deze ruimschoots verworpen: behalve de partij zelf, werden alleen FVD-Kamerleden Baudet en Hiddema overtuigd door de argumentatie.

Op Twitter besloot Wilders vervolgens op social media verhaal te gaan halen bij tegenstemmende partijen die vaak over ouderenzorg praten:

“Motie Agema/Wilders om geen luxe woningen aan gelukzoekers te geven maar wél aan onze eigen ouderen is net verworpen door de 2e Kamer. Ook de SP en 50plus stemden tegen, zij kiezen voor asielzoekers en laten onze eigen ouderen keihard in de steek.”

SP-leider Lilian Marijnissen was niet gediend van die verdachtmakingen, en wees erop dat de motie gewoon niet paste in de visie van haar partij op zorg. Ouderen moet je niet in (voormalige) azc-plekken proppen, maar in hun eigen buurt oud laten worden, vond ze:

“De SP is de enige met een plan voor 65.000 plekken in kleinschalige zorgbuurthuizen. Inderdaad Geert Wilders: oud worden in je eigen buurt en niet op een locatie die jullie toevallig politiek handig uitkomt.”

En daarmee deelt Marijnissen de laatste tik uit in dit verbale gevecht tussen de twee politieke titanen.