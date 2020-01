Meedogenloos FVD pakt VVD aan op ongeloofwaardige migratiepraatjes: ‘Al 10 jaar aan de macht, en deed NIETS!’

De VVD doet ineens alsof zij dé partij van een streng immigratie- en asielsysteem zijn. Daarmee onderschatten ze het geheugen van de burger, want de partij is al tien jaar aan de macht en zag in die tijd de massa-immigratie alleen maar verder toenemen. Forum voor Democratie maakt daarom ook gehakt van de ineens opkomende stoere praatjes.

Nu het CDA bij monde van CDA-vicepremier Hugo de Jonge ineens aan het tamboerijnen is geslagen over strenge immigratieregels, kan de VVD natuurlijk niet achterblijven. En dus verscheen al spoedig een tweet waarin de partij van Mark Rutte aankondigde om alle regels op de schop te gaan nemen:

“Wij willen een compleet ander systeem waarbij mensen überhaupt geen asiel meer kunnen aanvragen in Nederland, maar alleen in de regio, waar ze dan ook worden opgevangen.”

De VVD weet best dat ze, om dat te realiseren, enkele Europese verdragen en het beruchte Marrakeshpact moeten opzeggen. En dat willen ze uiteindelijk nooit. Maar toch: het is leuk om prinsesje of riddertje te spelen. En zo is het vast ook leuk om strenge anti-migratiepoliticus te spelen. Koddige fictie, leuk tijdverdrijf.

Maar Forum voor Democratie ziet er de grap niet van in, en pakt de VVD dan ook stevig aan:

“De massale immigratie staat al meer dan 10 jaar bovenaan de politieke agenda. De VVD is al 10 jaar aan de macht. De VVD deed NIETS. Nu ineens wel? #FVD wil de immigratieregels nu verscherpen. Als VVD en CDA echt willen, kan dit! Waar wachten ze nog op? “

FVD-senator Nicki Pouw-Verweij gooit er ook nog een flinke portie sarcasme tegenaan:

“Wat een goed idee! Nou, maar flink hopen dat jullie na de verkiezingen eindelijk mee mogen regeren en dit in de praktijk kunnen brengen! … Wacht…”

Zoals dus bekend: praatjes vullen geen gaatjes. Dus laat de VVD eerst maar eens zien dat ze écht menen wat ze nu zeggen over grenzen sluiten. Tot die tijd staan de van het cynisme druipende reacties van de mannen en vrouwen van Thierry Baudet domweg gewoon als een huis.