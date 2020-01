Nederland, naïef open grenzenland: maar liefst kwart van alle asielaanvragen komt van veiligelanders

Nederland is zo’n goedzak van een land, we laten jaarlijks duizenden mensen een asielaanvraag doen terwijl iedereen vantevoren weet dat die evident kansloos zijn. Toch mag iedereen fijn blijven zolang de procedure nog loopt. Sommigen mogen zelfs net zo lang blijven totdat hun thuisland hen weer terugneemt (lees: nooit).

Als er iets aan het migratiebeleid van Nederland typerend is, is het wel dat ons land per sé in ieder stap van het asielproces moet benadrukken hoe zeer we mister nice guy zijn met z’n allen. Wil je een aanvraag doen? Ongeacht waar je vandaan komt, kom maar binnen. We vangen je tot die tijd op onze kosten op, en gaan eens lekker de tijd nemen om je aanvraag uitgebreid te beoordelen. Kom je uit een land dat gewoon veilig is en heb je geen reden om in Nederland aan te kloppen? Geeft niet. Je mag binnenkomen, je wordt door ons onderhouden, en je bent weken- tot maandenlang onze hooggeëerde gast. Zelfs als je de boel kort en klein slaat. Dan krijg je wellicht ook nog je eigen buslijn.

Je weet wat ze zeggen, hè? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus dan krijg je inderdaad dit:

“Ten minste 26 procent van alle eerste asielaanvragen in Nederland was afgelopen jaar afkomstig uit landen die vrijwel nooit kans geven op asiel. Het gaat hier om vreemdelingen uit Nigeria, Algerije, Moldavië en Marokko. Volgens overkoepelende cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen migranten uit deze landen vrijwel nooit een verblijfsvergunning. Het werkelijke aandeel van kansloze aanvragen valt overigens nog hoger uit, omdat alleen de inwilligingspercentages van de tien landen met de meeste aanvragen worden gepubliceerd. Hierdoor zijn andere kansarme landen zoals Servië, Noord-Macedonië en Albanië niet meegerekend.”

Iedereen natuurlijk geschokt. Kamervragen van VVD en SP. Hoe heeft het zover kunnen komen, hè?! Maar de hamvraag is en blijft natuurlijk: wie gaat er nu eindelijk eens iets doen aan dat lakse asielbeleid van ons land? De eerste met een werkbaar plan dat niet neerkomt op ofwel ongebreidelde open grenzen (GroenLinks), praatjes die geen gaatjes vullen (VVD) of het deporteren van hele bevolkingsgroepen (PVV), hoor ik graag z’n zaak bepleiten. Tot die tijd zullen we ons nog wel even blijven ergeren aan al die totaal bezopen asielcijfers en dat geschifte migratiebeleid van ons land.