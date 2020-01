Niet te filmen! Hypocriete vliegreisfan Dolf Jansen (NPO) roept met droge ogen: ‘Boek geen vliegreis of cruise!’

Dit is echt weer een gepriviligeerd en hypocriet Hilversums moraalgepredik, door een VARA-komiek die zogenaamd om de planeet geeft. Maar uiteindelijk toch wat meer om z’n eigen luxe en welbehagen. Zoals die geschapen kan worden door luxe vliegreizen. Maar tegelijkertijd op de NPO-kansel propageren dat u het niet mag, hè?

‘Boek geen vliegreis of cruise, wat de STER-blokken u ook toeschreeuwen, consumeer geen of zo min mogelijk vlees en zuivel, kijk samen met buren of collega’s naar energietransitie die op elk niveau mogelijk is’, zegt Dolf Jansen. pic.twitter.com/af9MqWSBBO — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 9, 2020

Nou, duidelijk verhaal. Allemaal aan de gortdroge vegetarische worst, alleen nog op vakantie in de camping aan de andere kant van het dorp en allemaal een windmolen in de tuin. Wat? U woont vanwege de woningcrisis in een klein appartement en heeft niet eens een tuin?

Goh, dat wist Dolf Jansen natuurlijk helemaal niet. Want Dolf Jansen woont ondanks zijn eenvoudige jeugd tegenwoordig op stand. Maar voelt zich wel geroepen om de gewone man nog van allerlei onbedoelde stukjes goede raad te voorzien, zoals hij ook gisteren deed tijdens zijn radiocolumn. Allemaal het vliegtuig laten staan, zo was de nieuwe oekaze van Paus Dolfus Jansus I. En we weten allemaal wat er gebeurt als u de Paus niet gehoorzaamt…

Enfin, laten we dan even kijken naar de zogenaamde onfeilbaarheid van deze NPO-hogepriester. Geeft hij eigenlijk zelf al een beetje het goede voorbeeld? Eens kijken wat hij zegt over vliegen in een interview uit 2017…:

“Als ik met het vliegtuig aankom bij Cork of Dublin en ik het landschap zie, de weilanden met van die stenen muurtjes, dan raak ik ontroerd.”

En als we wat dieper graven zien we beelden van Dolf Jansen in Cambodja. Daar is hij lekker met de trein aan het rijden, maar driemaal raden hoe de BNNVARA-grapjas überhaupt verzeild is geraakt in Zuidoost-Azië. Precies: wederom, met het vliegtuig.

Misschien moet Dolf Jansen eens iets anders doen dan op uiterst hypocriete wijze de hele Nederlandse bevolking de les lezen? Ideetje maar, hoor.