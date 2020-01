Nigel Farage furieus over het afpakken van Britse vlaggetjes van bureaus EU-fractie: ‘Goddank vertrekken we!’

Nigel Farage is er totaal niet gelukkig mee dat de voorzitter van het Europese Parlement, de Italiaanse linkse eurofiel David Sassoli, heeft bevolen dat alle vlaggen van nationale lidstaten verbannen zijn van de bureaus van europarlementariërs. “Goddank gaan we weg,” briest de eurosceptische leider met verwijzing naar de naderende Brexit.

Op het randje van het Britse lidmaatschap van de Europese Unie (Brexit moet over krap twee weken eindelijk worden uitgevoerd) heeft Brussel nog een manier verzonnen om de Britse eurosceptische politici het leven zuur te maken. Namelijk door de Brexit Party van Nigel Farage hun bureauvlaggetjes – hun ‘Union Jacks’ – te ontnemen. Dat is een beslissing geweest van de voorzitter (pardon: ‘President’) van het Europese Parlement, David Sassoli van de regerende centrum-linkse Democratische Partij uit Italië. Vermoedelijk omdat die nationale symbolen teveel wegnemen van de Europese saamhorigheid, of iets dergelijks.

Hoe dan ook: Nigel Farage is z’n laatste maand ingegaan als europarlementariër, maar hij is totaal niet blij met deze aanval op de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Hij kan niet wachten totdat Brexit van kracht wordt op de laatste dag van deze maand, zo briest hij:

“We have just had our Union Jack flags removed from our desks in the European Parliament, by order of the President.

National symbols are now banned.

Thank god we are leaving.”