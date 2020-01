Omtzigt (CDA) grijpt kansloze boeren die kanon afschieten op gezicht van Jesse Klaver: ‘Niet geniaal!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt springt in de bres voor zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver, wiens beeltenis op oudjaarsavond werd aangevallen door rancuneuze boeren met een carbidkanon. Omtzigt noemde de actie “niet geniaal” en brengt ook Pim Fortuyn in herinnering. Voorafgaand aan de moord op de LPF-oprichter was er eerst ook “onschuldig” geknoei met taarten.

Dit was niet geniaal toen het over Pim Fortuyn ging

En dit kan ook niet, of je nu een foto van Wilders, Baudet, Klaver of wie dan ook daarop plakt.

Bestrijd je opponent met ideeen, met een striemend fluitconcert op een demonstratie.

Het is niet grappig.

CDA-parlementariër Pieter Omtzigt is er maar druk mee: fraude van de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag, de Maltese regering die corrupt is en wat te maken heeft met de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, yezidi’s steunen… En nu dus ook in de bres springen voor GroenLinks-voorman Jesse Klaver, die op Twitter het mikpunt is geworden van woedende boeren. Letterlijk.

We zien hoe een boerin het “geniaal” noemt dat een stel carbidschietende agrariërs een kanon richt op een bord met het hoofd van Jesse Klaver, en dan pardoes er een gat doorheen schiet. Voor zover het nog niet duidelijk was: hij schrijft ‘niet geniaal’, omdat de persoon die twittert het ‘geniaal’ noemt. Dat voor de goede orde.

Vast even ludiek en vrolijk bedoeld als die doodskist met Jesse die over de snelweg raasde, maar uiteindelijk natuurlijk precies even ziek. Omtzigt wijst daar ook op: “Dit was niet geniaal toen het over Pim Fortuyn ging. En dit kan ook niet, of je nu een foto van Wilders, Baudet, Klaver of wie dan ook daarop plakt.”

Op zich ben ik er ook tegen, maar wat ik er precies van vindt dat weet ik nog niet. Ik moet eerst even een berichtje krijgen van m’n baas Sander Schimmelpenninck, en dan weet ik het. Even geduld dus nog…!