Ontroerend! Thierry Baudet schrijft prachtige ode aan zijn gisteren overleden mentor, zijn “dierbare Roger Scruton”

Vandaag is ongetwijfeld een verdrietige dag in huize-Baudet. Zijn leermeester en mentor, de Britse filosoof Scruton, is na een ziekbed van enkele maanden aan kanker overleden. Baudet schreef daarom vandaag een prachtig artikel voor zijn vriend en medestrijder tegen de decadente tijdsgeest in het NRC Handelsblad. Baudet: “Als leermeester heeft hij mijn wereldbeeld beslissend gevormd.”

De tijden dat Thierry Baudet nog een column in het NRC Handelsblad had liggen inmiddels alweer een flinke tijd achter ons, maar vandaag was hij even weer terug: de leider van Forum voor Democratie, in misschien wel dé krant van zijn gedoodverfde tegenstander: het partijkartel.

En hij mocht er een prachtig eerbetoon plaatsen. Want de oppositieleider zal de eerste zijn die erkent dat niet al zijn ideeën zijn ontstaan op zijn eigen zolderkamer aan de Amsterdamse grachten, maar vaak ook op de “frume” van Roger Scruton. In het NRC zet Baudet nog een keer uiteen waarom hij de filosofie van Scruton zo aantrekkelijk vindt:

“Scrutons filosofie vertrok vanuit een gevoel van gemis, van verlies, teweeggebracht door de moderne tijd, die vanaf de Franse Revolutie, de industrialisatie, de secularisering en het internet algehele ontworteling had gebracht. Hij wilde de mensen weer inbedden, keerde zich daarom tegen immigratie, moderne architectuur en seksuele promiscuïteit. En hij pleitte voor familiebanden, nationale soevereiniteit, historische worteling.”

Maar de FVD-voorman houdt het zeker niet alleen bij een intellectuele verhandeling. Hij gaat ook in op de diepe verwantschap en vriendschap die hij met de Britse intellectueel deelde:

“Lieve, rusteloze Roger. Mijn mentor, co-promotor en voor even ook mijn ‘schoonvader’. Hij nodigde me uit een paar weken bij hem te komen logeren en nam me mee op vossenjacht. Hij kocht pasteitjes voor me toen hij me naar Oxford bracht en leerde me luisteren naar Wagners Parsifal terwijl we de Sauternes dronken die Evelyn Waugh beschreef in Brideshead Revisited: Château Lafaurie-Peyraguey.”

Het is nu aan een nieuwe generatie om de filosofie van Scruton in leven te houden. En wat dat betreft lijkt de Cambridge-alumnus in Thierry Baudet een goede ‘opvolger’ gevonden te hebben.