Oud-GL-Kamerlid Zihni Özdil: ‘De echte fascisten zijn linkse mensen die geen debat willen!’

Linkse politiek is in verval. Daar hoef je mij niet voor te geloven, maar alleen maar je oor te luister leggen bij voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil. Hij schreef voor Vrij Nederland een lang en intrigerend essay over hoe angstaanjagende linkse ideeën over intellectueel puriteit de nagel aan de doodskist zijn van het vrije debat. “Als we alles bij elkaar nemen en uitzoomen, zien we denk ik de langzame dood van links als vaandeldrager van het publieke belang van een open samenleving. Je mag je überhaupt niet in dezelfde ruimte begeven als rechts, laat staan ermee in debat gaan,” aldus Özdil.

Het gebeurt niet vaak dat we hier bij DDS u doorverwijzen naar een spraakmakend links essay, van een GroenLinks-coryfee op een links medium als Vrij Nederland. Maar vandaag doen we dat dus lekker wil. Want het stuk heeft een indringende en loepzuiver afgestelde boodschap. Auteur Zihni Özdil (tot voor kort GroenLinks-Kamerlid) kondigt het op Twitter al aan met met een prikkelende boodschap: “Waarom linkse mensen die geen debat willen de echte fascisten zijn. Mijn nieuwe essay voor Vrij Nederland.”

Wat er dan in dat essay staat? Nou, laten we eens lezen:

“We zien niet alleen in allerlei peilingen dat linkse mensen veel minder voorstander zijn van de vrijheid van meningsuiting, maar ook in de producties van zichzelf links vindende intellectuelen. Ook in Nederland. Een gerenommeerde linkse wetenschapper aan een universiteit predikte dat ‘GroenLinks en D66 niet fundamenteel verschillen van extreemrechts’ of dat ‘dialoog of discussie met rechts’ irrelevant is. Klinkt heel radicaal allemaal. Maar wat betekent dat in de praktijk? Een zeer giftige en schadelijke boodschap die mensen aanspoort om zich af te sluiten onder gelijkgestemden. De spreekwoordelijke ogen dicht en vingers in de oren. Een pleidooi voor intellectuele luiheid. Een individualistische wereld waarin ongewenste ideeën niet hoeven te worden aanschouwd. Laat staan de eigen ideeën hoeven te worden aangescherpt. Vrijzinnigheid dreigt zo te verdwijnen als speerpunt van de linkse, progressieve mens.”

Dus als Donald Trump aanstaande november de presidentsverkiezingen wint. Als Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie de grootste partij van Nederland wordt. Als Boris Johnson de Britse politiek de komende tijd blijft domineren en Salvini de Italiaanse peilingen blijft winnen: denk dan nog maar eens aan de woorden van Zihni. Links heeft dan al die evenementen kunnen keren als ze die onuitstaanbare boycotcultuur maar hadden laten varen.

Maar liever dan dat ze dat doen, schieten de ‘woke warriors‘ aller landen liever zichzelf keihard in de voet. Zelf weten, natuurlijk. Maar dan niet verbaasd zijn als er consequenties volgen.