Oversekste linkse haatzaaier Peter Breedveld: ‘Terwijl jij je afrukt of vingert, nemen de fascisten de boel over!’

Het is altijd lachen met de gecertificeerde linkse gekkie Peter Breedveld. Als hij niet betoogt dat iedereen rechts van D66 een racist of een neo-fascist is, is hij wel bezig met z’n liefde aan porno te verklaren. Alle bizarre mafklapperij kwam deze week langs in zijn jaaroverzicht van 2019. Waarin hij tegelijkertijd porno ophemelt als Jesse Klaver foeit omdat hij te rechts zou zijn… lol.

Nou jongens, haal de hand maar uit de broek. Want anders wonen we zometeen allemaal in het Derde Rijk! Dat zeg ik niet, dat zegt de stukjesbakker van de Vrije Universiteit, Peter Breedveld, alias ‘Frontaal Naakt’. Die kerel meent in een jaaroverzicht van 2019 ons te moeten waarschuwen dat we teveel de hand aan onszelf slaan. Straks hebben we niet meer door dat Nederland in handen komt van een fascistische overheid. Gekkiepraat van een gekkie, natuurlijk. Maar ook wel lachen ende grappig:

“Soms kijk ik naar de statistieken van Frontaal Naakt en betreur ik het dat seks zoveel hoger scoort dan mijn doorwrochte analyses van de staat van onze samenleving en de bedenkelijke rol van de media en de politiek daarin. Maar waarom eigenlijk? Ergens is het bemoedigend dat mensen liever over seks lezen dan over politiek. Ik zou juist meer over seks moeten schrijven! Aan de andere kant, terwijl jij je zit af te rukken of te vingeren, nemen de fascisten de boel over!”

Wie gaat lezen over welk stuk hij het heeft, zien we hoe hij uitgebreid beschrijft hoe hij zich verlekkert aan vrouwen die verdacht vaak een Arabische afkomst hebben. Hoe noemde Peters ega dat ook alweer? Oriëntalisme, toch? Die term is overigens een belediging, voor wie inmiddels heeft uitgevonden wat dat betekent.

Tussen alle oversekste praat heeft Breedveld ook nog tijd om boos te worden op Jesse Klaver:

“GroenLinks is ook voor een asociaal belastingstelsel, tegen antifascisten en allochtonen die zich niet aanpassen, moeten ook van GroenLinks oprotten. GroenLinks is gewoon de VVD, maar met windmolens.”

Juist ja, heel geloofwaardig.

Eén iemand die in ieder geval fan is, is de aan lager wal geraakte cabaretier Erik van Muiswinkel. Hij raadt het iedereen aan om de top tien van Peter te lezen: ”Altijd de moeite waard, ook als Peter je in je ballen (M/V) trapt.” Enthousiast wielrenner Sander Nijhof weet het gezwatel en geratel van Breedveld echter meer op de daadwerkelijke waarde te schatten: “Hoe sla je zo hard mogelijk om je heen voor financiële steun,” vraagt hij spottend terwijl hij z’n handen voor ogen slaat. Pats!