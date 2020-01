Peter R. de Vries lacht mensen die alcohol drinken uit: ‘Pfffff! Kom op zeg, zwaar respect…?!’

Peter R. de Vries toont weer eens aan het inlevingsvermogen van een garnaal te hebben. Iedereen die niet de wereldvisie van de dramschnabbelaar die permanent in talkshows woont deelt, kan rekenen op hoon, uitlachen en een flinke portie spot. Want je zou er maar eens een keer moeite mee hebben om af te kicken van een verslaving.

Vandaag is 31 januari, de laatste dag van de eerste maand van het jaar. Ja, dat betekent Brexit. Maar het betekent ook het einde van het goede voornemen van een heleboel mensen: de eerste maand van 2020 geen alcohol drinken. Ondergetekende heeft die maand met vlag en wimpel doorstaan, maar dat is ook niet zo moeilijk: ik drink al een hele tijd niets meer.

Maar voor veel mensen is dat wél lastig. Peer pressure om alcohol te nuttigen is hoog, en vaak is het – los van druk van buiten – ook ingesleten in het gedragspatroon. Knap lastig om die bier, wijn, whisky, rum, port en wat het nog meer moet wezen dan een hele maand lang de deur te wijzen. Maar Peter R. de Vries vindt dat het allemaal niet zo ingewikkeld is en lacht mensen gewoon uit als ze slechts met kunst en vliegwerk door die ‘dry January’ zijn heengekomen. Met een foto van staatssecretaris Paul Blokhuis (die deze mensen wél een hart onder de riem steekt) erbij, hangt Jinek-en-Op1-Peter toch weer even goed de pestkop uit:

“Staatsecretaris Paul Blokhuis van welzijn en volksgezondheid betuigt bij OP1 ‘zwaar respect’ voor mensen die aan dry january doen…. pfffff! Kom op zeg, zwaar respect voor mensen die een maandje niet drinken??? Waarschijnlijk valt het vooral politici zwaar!”

Misschien moet de RTL Boulevard-‘expert’ maar eens een maand afkicken van talkshows. Dan zullen we nog wel eens zien wie het zwaar valt om het een maandje zonder je meest hardnekkige verslaving te moeten uitzingen, Petertje.