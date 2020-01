Pijnlijk! Dit is alle stoere VVD-anti-migratiepraat… en dit is de stijgende lijn van aantal migranten in Nederland

Uw plaatselijke VVD-vertegenwoordiger wil liever niet dat u dit plaatje ziet. Des te meer reden om het juist wel te bekijken, door te sturen en nog maar eens wat vraagtekens te zetten bij de vaardigheden van VVD’ers als het gaat om het land besturen, en dan specifiek het dossier migratie. De partij van Rutte heeft er een potje van gemaakt, maar blijft wel stoere voornemens maken. Stop die twee zaken bij elkaar en je hebt de dodelijkste grafiek voor de VVD ooit.

Gaan de Kamerverkiezingen van 2021 de eerste ooit worden waarin een regeringspartij compleet in de pan wordt gehakt dankzij slechts één grafiek? Wie weet. Want het zijn heus niet alleen de Greta Thunbergs van deze wereld die aankomen zetten met angstaanjagende staatjes waarin temperatuursstijgingen, zeespiegelstijgingen, uitsterving van diersoorten, de opkomst van extreem weer en allerlei andere klimaatgerelateerde problemen worden aangekaart.

Nee, ook bij Forum voor Democratie kunnen ze er wat van. Met slechts één grafiek hebben ze treffend het onvermogen van de VVD aangetoond om in dit land iets ten goede te veranderen. Specifiek over migratie. Door de jaren heen kwam de ene na de andere stoere tweet eruit met allerlei verregaande voornemens. De instroom moest fors naar beneden, het systeem radicaal strenger en bovenal moest er sneller besloten. Want daarvan terechtkwam? Helemaal niets. Want tegelijkertijd zien we een stijgende lijn alleen maar asielrecord na asielrecord breken. In Nederland dus.

Het oordeel van de partij Baudet is dan ook vernietigend:

“Wederom doen VVD en CDA loze beloften over immigratiebeperking. Dit is wat de VVD de afgelopen jaren – terwijl immigratierecord na immigratierecord werd gebroken – beloofde over immigratiebeperking. Daar kwam NIETS van terecht! “

Ik zeg je één ding: als FVD volgend jaar de verkiezingen wil winnen, hoeven ze alleen deze statistieken met de VVD-tweets nog héél vaak laten zien!