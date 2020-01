Popcorn! Ex-D66-Kamerlid keert zich tegen lalaliberale pro-drugskoers van Rob Jetten: ‘Rood stoplicht!’

Uh-oh! Rob Jetten heeft heibel in de tent. D66-mastodonten beginnen de partij opzichtig aan te vallen, omdat onder leiding van de vakkundig door Alexander Pechtold geprogrammeerde robot de partij steeds verder de linkerflank opduwt. Bob van den Bos, oud-politicus namens D66, lost het openingssalvo op de nog onervaren Jetten.

Het lijkt erop dat D66-voorman Rob Jetten zijn hand aan het overspelen is wat betreft het legaliseren van zo’n beetje alle drugs die er onder de zon te krijgen is, zelfs cocaïne. Prominenten beginnen zich sterk van de partij af te keren onder deze radicale ruk naar onverantwoorde, linkse narcotica. Oud-Kamerlid en oud-europarlementariër Bob van den Bos neemt in De Volkskrant ferm stelling tegen zijn partij.

Hij bespot de zet van D66 om alle soorten drugs maar te legaliseren. Hij vergelijkt het met het verkeer, waar we allerlei snelheid- en veiligheidsovertredingen ook niet aanpakken door de verwante delicten te schrappen uit de Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht. Van den Bos:

Bob van den Bos zat in de jaren ’80 en ’90 vijf jaar in de Eerste Kamer voor D66, waarna hij tijdens het eerste kabinet-Kok ook één termijn volmaakte in de Tweede Kamer. Van 1999 tot 2004 was hij de D66-fractievoorzitter in het Europese Parlement.

Geamuseerd heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kennis genomen van de bezwaren van de D66-prominent. De christendemocraat voegt alleen nog smalend toe: “Duidelijke rechtstatelijke redenering. Benieuwd naar het antwoord van D66.”