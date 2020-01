Rotterdam komende jaarwisseling vuurwerkvrij! Lokale VVD-fractie helpt totaalverbod vuurwerk aan meerderheid

Gemeente Rotterdam laat er geen gras over groeien! De discussie over vuurwerk leidde in de gemeenteraad nu al tot een meerderheid voor een totaalverbod, met dank aan de Rotterdamse VVD-fractie. Rotterdam is daarmee de eerste (grote) gemeente die een duidelijk standpunt heeft genomen.

De argumenten zijn volstrekt helder. Overal in de stad was er veel overlast en vonden er vernielingen plaats. Vuurwerkvrije zones bleken toch niet zo vuurwerkvrij als gehoopt, net zoals de hulpverleners. Daarbij had Rotterdam ook nog te maken ‘grote groepen jongeren’ die de straten onveilig maakten en zo’n 1.000 meldingen bij de Rotterdamse meldkamer opleverden. Logisch besluit dus.

Opvallend is wel dat de Rotterdamse VVD-fractie hiermee afwijkt van het landelijke VVD-standpunt. Die zijn namelijk alleen voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk en willen ‘minder gevaarlijk’ vuurwerk wél toe blijven staan. De gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) staat dit onderscheid echter niet toe, dus neemt de Rotterdamse VVD dat ‘verlies’ maar op de koop toe. Beter dan dat heel Rotterdam wéér een oorlogsgebied wordt.

En dit is eigenlijk hoe het overal zou moeten gaan. Gemeentes die zélf kijken naar hun eigen situatie en op basis daarvan bepalen wat zij het beste kunnen doen voor de lokale burgers. Na Rotterdam zullen er vast nog wel een aantal gemeentes dit voorbeeld volgen, maar ik hoop ook dat er gemeentes zijn die het wél blijven toestaan en zeggen: ‘Hier was het niet zo’n teringbende en verliep alles eigenlijk wel soepel, dus dat doen we gewoon weer opnieuw.’ Al zullen die tegen die tijd misschien wel bang zijn voor grote groepen nomadische Rotterdammers…