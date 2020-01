Sneue DENK-klaphark Tunahan Kuzu valt vrijzinnige Zihni Özdil aan: ‘Cocktail van warrigheid, rancune en jaloezie!’

DENK-voorman Tunahan Kuzu heeft uitgehaald naar het voormalige GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil. Özdil heeft namelijk nog maar eens bevestigd wat eigenlijk iedereen in Nederland (op Kuzu na) wel weet: de integratie van grote groepen immigranten is niet goed verlopen. Met name het idee van vrijheid is niet goed verankerd.

Ex-parlementariër Zihni Özdil, tegenwoordig columnist bij het NRC Handelsblad, is zeker geen man met dubbele loyaliteiten. Sterker nog: hij heeft zich de woede van DENK op de hals gehaald om in de kwestie rondom ‘in je onderbroek douchen’ niet de kant van de ‘integratie-weigeraars’ van DENK te kiezen. Als hij dan door een DENK-politicus wordt aangewreven het hokjesdenken in Nederland een nieuwe impuls te geven, reageert de vrijzinnige denker als volgt:

“Uw partij DENK ontkent de Armeense Genocide. Uw partij DENK zet aan tot geweld tegen Nederlanders met een Koerdische of Turkse achtergrond. Uw partij DENK is een staatsgevaarlijke, racistische partij die met een dubbele tong spreekt”

Daarop reageert de altijd op de bal en nóóit op de man spelende DENK-voorman Tunahan Kuzu dan met een ad hominem:

“Een cocktail van warrigheid, rancune en jaloezie ziet er zo uit #zienie”

Özdil slaat terug door beelden te tonen van Kuzu in gesprek op de Turkse staatstelevisie, waarin hij Turken aanzet om vooral eens even goed tekeer te gaan tegen Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond die niet goed genoeg de door Ankara gedicteerde politieke lijn volgen. “Trap er niet in,” aldus een spottende Özdil die de iconische, larmoyante tekst van Kuzu daarbij nog eens van stal haalt.

Puntje voor Zihni!