Snoeiharde uithaal PVV: ‘Alle politici die Nederlandse grenzen weigeren te sluiten faciliteren de jihad!’

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf windt er geen doekjes om. In een tweet over Nederlandse wapenleveranties aan terroristen in België en Frankrijk benadrukt de volgeling van Geert Wilders andermaal dat Nederlandse bestuurders die wegkijken of goedpraten de jihad ‘faciliteren’.

Herinnert u zich nog de verschrikkelijke aanslagen in 2015 in Parijs, waarbij meer dan honderd mensen om het leven kwamen omdat een stel islamofascistische terroristen in het wild begon rond te schieten. Gewoon op straat, in stadions en in poptempel de Bataclan? Nou, die geweren waren dus niet afkomstig uit één of ander zanderig ISIS-arsenaal in de buurt van Idlib of Homs. Maar ze waren eerder afkomstig uit plaatsen die dichter bij Klazienaveen en Berkel-Rodenrijs liggen.

Pijnlijk:

“Het „staat vast” dat de terroristen van de aanslagen in Parijs en Brussel „hun toevlucht hebben genomen tot de Nederlandse route” om aan wapens te komen. Dat stelt het Franse Openbaar Ministerie in zijn dossier over de aanslagen van 2015 en 2016, die honderdzestig mensen het leven kostten. Vermoedens over een Nederlandse link met de aanslagen waren er al langer, maar in het Franse dossier worden nu verschillende nieuwe namen genoemd van mogelijke Nederlandse wapenleveranciers.”

Wie daar verantwoordelijk voor moeten worden gehouden? PVV-Kamerlid Machiel de Graaf heeft daar het antwoord wel op. Hij noemt geen namen, maar vindt wel dat alle politici die hebben meegeholpen aan de opengrenzentragedie hebben geholpen met ‘de jihad faciliteren’. Hij is zo overtuigt van z’n punt, dat hij het in een tweet over de schokkende wapenonthulling zelfs twee keer noemt:

“Nederland faciliteert de jihad.

Iedereen die bestuurlijke/politieke verantwoording draagt in Nederland en de grenzen weigert te sluiten, kijkt weg van de dreiging van de islam. En faciliteert daarmee de jihad”

Voor alle duidelijkheid: de logica van De Graaf volgend betekent dat dus vrijwel alle politici die geen PVV’er zijn. Allemaal medeverantwoordelijk aan de verspreiding van de gewelddadige jihad, volgens het Kamerlid. Dat is wellicht wat cru gesteld, maar feit blijft wel dat het heeft kunnen gebeuren dat Nederland op een niet zo beste manier betrokken is geraakt bij gruwelijke en dodelijke massamoorden in onze buurlanden. Dat moet toch tenminste aanleiding geven tot een evaluatie, lijkt mij zo.