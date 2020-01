Sylvana raadt aan: ‘In godesnaam, noem Baudet een fascist, want dat is hij!’

Ja, jongens, daar zijn we weer! Deze post van Sylvana Simons hadden we gemist, want nieuwjaar. Oliebollen eten en ons ergeren aan vuurwerkterroristjes was even belangrijker. Maar nu zijn we weer helemaal terug, en dan lezen we dat mevrouw het Amsterdamse raadslid zowaar een Facebook-bericht aan ons heeft gewijd. Nee, máár! Beetje kinderachtig, natuurlijk, dat naampje… maar goed, ieder zo z’n niveau. Ook die onwaarheid over een quotum aan racistische reacties: beetje jammer. Sylvana kan ook de huisregels lezen, neem ik aan. We bannen iedere week bannen voor racistische en andersoortige bagger. Het kan zijn dat we zo nu en dan wat missen. Maar wijs ons er op, en we gooien die bagger weg. Quota willen we zeker niet halen, dat is meer iets voor het zelfbenoemde linkse ‘verzet’.

Hoe dan ook, om ook het verwijt van ‘selectief shoppen’ te vermijden hebben we hier de ruwe Sylvana over Thierry Baudet, die een fascist is volgens theologe Janneke Stegeman én politieke ster aan het Amsterdamse firmament Sylvana Simons. Zonder geknip, gewoon raw, unplugged en real. Dus broeders en zusters: peace!