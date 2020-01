Sylvana Simons haalt hard uit naar zwarte vrouwen: ‘Representeer jezelf! Ik kan het niet alleen, hè…’

De voorvrouw van BIJ1 heeft op sociale media uitgehaald naar zwarte mensen die wel altijd klagen over een tekort aan representatie, maar zelf niet de handen uit de mouwen steken om er iets van te maken. De kritiek volgt op een netwerkbijeenkomst voor vrouwen bij de Rijksoverheid, maar waar nauwelijks “people of color” aan deelnamen. “Ik kan het niet alleen, hè”, vermaant Sylvana haar lezers.

Alhoewel BIJ1, de partij van Sylvana Simons, een hartstochtelijk voorstander is van quota en het op de schop gooien van ons “koloniale” onderwijs, zijn overheidsmaatregelen om de zwarte gemeenschap in Nederland te emanciperen niet genoeg.

Nee, zogenaamde “people of color” moeten ook zichzelf méér en beter representeren. Dat vindt niemand minder dan Sylvana Simons, die onlangs een netwerkbijeenkomst van vrouwenorganisatie Women Inc. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken bijwoonde. Sylvana was namelijk ofwel de enige, ofwel één van de weinige deelnemers die niet roomblank was. En dat zinde Sylvana voor geen meter. Ze vindt dat zwarte mensen niet alleen moeten klagen over een vermeend gebrek aan vertegenwoordiging, maar zich ook zelf wel een beetje meer kunnen inzetten. Op Facebook schamperde ze:

“Ik caption deze foto met de woorden: Meer vrouwen, heel graag. Meer kleur, broodnodig. Dit is ook een oproep aan poc mensen die wel klagen dat ze zichzelf niet gerepresenteerd zien, maar vervolgens zichzelf niet representeren. Ik kan het niet alleen, hè… En ook niet met z’n tweetjes. I need you.”

Het is niet voor het eerst dat Sylvana ook binnen de zwarte gemeenschap de knuppel in het hoenderhok gooit. Eerder al vond ze dat homofobie te vaak voorkomt onder zwarte mensen, en waarschuwde ze vrouwen die vallen op zwarte mannen: “Als je op zwarte mannen valt, heb je echt een probleem,” aldus Sylvana en somde op: “Ontrouw, onbetrouwbaarheid, het onvermogen van die mannen om over gevoelens te praten.”