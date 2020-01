Sylvana Simons helemaal door het lint dankzij tokkiepetitie: ‘Schaamteloos stigmatiseren en uitsluiten!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons is vandaag helemaal van slag nadat zij een nogal vreemd verwoorde petitie op internet tegenkwam. Ene Marcel die niet kent wil dat nieuwe woningen in Schiedam niet naar allochtonen gaan. Sylvana windt zich desalniettemin gigantisch op over deze volstrekte nobody met z’n kansloze handtekeningenactie op een gratis website.

Alleen als je wiegje in Nederland stond, kom je in aanmerking voor een huurwoning in Schiedam. Dat is geen officieel beleid (dat mag ook helemaal niet), maar het is een wens van Marcel van de Vooren op Petities.nl, waar hij nu digitale krabbels aan het regelen is voor z’n kansloze projectje. Marcel denkt dat de burgemeester en wethouders van zijn stad een complot hebben gesmeed om te zorgen dat nieuwbouwwoningen alleen nog worden gegund aan vluchtelingen.

Dat is natuurlijk verre van waar; er is sprake van een bepaalde voorrangsregeling voor statushouders, maar die is niet zo uitgebreid dat iedereen behalve vluchtelingen de middelvinger krijgt. Toch beweert feitvrije Marcel dat “burgemeester en wethouders van Schiedam willen dat vluchtelingen kans maken op een opgeleverde nieuwbouwwoning en hierop voorrang krijgen boven de eigen Schiedamse burger.”

Verder nog wat angstzaaierij over “overlast en een nog grotere onvrede onder de bevolking” als het huidige beleid niet wordt gekeerd. En fin, je kent het wel. En ook het resultaat: meer dan 1000 handtekeningen. Voornamelijk van niet-Schiedammers die de plaats vermoedelijk nog niet eens kunnen aanwijzen op een landkaart, maar wel even hun puntje tegen allochtonen wilde maken. Als je het mij vraagt: gaap. Niets te zien hoor, loop lekker door.

Maar die mening is Sylvana Simons niet toegedaan. Zij meent dat deze ene tokkiepetitie symbool staat voor de teloorgang van onze gehele democratie en dat we in een land leven waar schaamteloos wordt gemarginaliseerd, en meer van dat soort dingen:

“Dit schaamteloze stigmatiseren, uitsluiten en marginaliseren krijg je als men denkt dat petities de wetten kunnen vervangen en democratie alleen bij de gratie van de meerderheid overleeft. “

Rustig maar, Syl! Deze petitie gaat echt het woonrecht voor allochtonen niet slopen. Als deze Marcel echt sluw genoeg was om dat voor elkaar te krijgen, besteedde hij z’n tijd wel wat nuttiger dan op de volstrekt consequentieloze boosmensenkrabbelwebsite Petities.nl.