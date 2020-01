Sylvana Simons krijgt verbale billenkoek: ‘Islamofobie? Bij jou wordt dader slachtoffer, en criticus dader!’

In de Nieuwe Revu verschijnt deze week een pittige open brief die van onnavolgbaar handelen van BIJ1-politica Sylvana Simons weinig over houdt. Ze vindt kritiek op het salafistische Cornelius Haga Lyceum “islamofobie,” alsof kritiek uiten op een walgelijke en radicale stroming ineens iets slechts zou zijn. Schrijver Leon Verdonschot veroordeelt het raadslid dan ook fel.

Ja, daar gaan we weer! Het toverwoord ‘islamofobie’, om alle kritiek op orthodoxe, patriarchale en conservatieve religieuzen in één klap van tafel te vegen. Maar je neemt er Leon Verdonschot, columnist bij de Nieuwe Revu, absoluut niet mee in de maling. Verdonschot heeft feilloos door hoe dit woord bedoeld is, schreef hij gisteren:

“De succesvolste marketingcampagne die de Moslimbroederschap ooit heeft gevoerd, moet toch wel die rond de term ‘islamofoob’ zijn. Een woord dat alles op een hoop smijt: van moslimhaat tot redelijke, genuanceerde kritiek op de onredelijke, ongenuanceerde kanten van de (politieke) islam. Wie gooit met die term, en sommigen doen dat twee keer per zin, drukte iedere criticus in de hoek van de hater.”

Sylvana Simons heeft in een debat in de Amsterdamse gemeenteraad onlangs het woord ‘islamofoob’ gebruikt om alle critici van de radicale en salafistische Cornelius Haga-school mee om de oren te slaan. Een erg domme zet, en Verdonschot legt ook uit waarom:

“En toen kwam jij [Sylvana Simons, red.] aan het woord. Het Haga Lyceum, sprak jij, was het ‘slachtoffer’ van ‘islamofobie’. Zo werkt dat dus. Dader wordt slachtoffer. Criticus wordt dader. Beschermer van democratie en vrouwenrechten wordt islamofoob. Toch een vraag. Een van de ontelbare critici van het Haga Lyceum is het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO), een koepelorganisatie van vele honderden moskeeën, die met lede ogen moesten toezien hoe het Haga Lyceum met niemand samenwerkt. Zoals de CMO-voorzitter het in 2017 al formuleerde: ‘Ze zonderen zich af van de Nederlandse maatschappij, maar ook van de rest van de moslimgemeenschap.’ Sylvana, is het CMO dan ook islamofoob?”

Ja, goede vroeg. We vernemen graag per ommegaande het antwoord van de ex-TMF-diva!

En voor alle linkse lezers die nu misschien denken ‘Wat is die Verdonschot een nare rechtse man!’ voeg ik ook nog maar even deze disclaimer toe: in andere open brieven maakte Verdonschot gehakt van de “lulverhalen” van Thierry Baudet. Dus bevooroordeeld tegenover Sylvana en de sylvanisten is hij zeker niet.