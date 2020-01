Sylvana-vrouwtje Anja Meulenbelt vindt de Palestijnen “secundaire slachtoffers van de holocaust”

Lekker de massamoord op miljoenen Joden weer eens uit z’n verband trekken, relativeren en inzetten voor het eigen politieke gewin. De lui die Sylvana Simons gerekruteerd heeft bij haar BIJ1 kunnen dat. Voorop natuurlijk Anja Meulenbelt, wiens virulente antizionisme zelfs de SP uiteindelijk te heet onder de voeten werd.

Anja Meulenbelt heeft al jaren een morbide obsessie voor alles dat met (of liever gezegd: tegen Israël) te maken heeft. Ze heeft een voorliefde voor Gaza, het door terreurorganisatie Hamas gerunde mini-dictatuurtje aan de Middellandse Zee. Maar eigenlijk is alle schuld van alles: Israël. Of liever gezegd: de joden. Want ja, daar draait het natuurlijk allemaal om.

En net nu Jeruzalem is volgelopen met wereldleiders om de gruwelijkheden en de verschrikking van de holocaust te herdenken, ziet Anja Meulenbelt – een politieke bondgenoot en ‘mastodont’ van Sylvana Simons’ politieke beweging BIJ1 – haar kans schoon om nog eens lekker dat Joodse volk een trap na te geven. Want volgens haar en haar conveniently aangehaalde Israëlische journalist Gideon Levy is dat wat er in Gaza gebeurt eigenlijk ook een soort Auschwitz. U weet het: het heeft op feestboek gestaan, dus is het waar.

Of nee, eigenlijk niet. Natuurlijk is het niet waar. Het is één grote leugen, in omloop gebracht door lui die antisemitisme salonfähig willen maken. Want als er een genocide bezig is tegen de Palestijnen in Gaza, dan is dat ‘s werelds raarste volkerenmoord ooit. Er komen namelijk alleen maar Palestijnen bij: de bevolkingsaantallen exploderen. Evenals de bommen die die arme Gazanen zich kunnen permitteren.

Toch gek, nietwaar? Een concentratiekamp waar de gevangenen over oorlogsmaterieel beschikken en dat naar hartelust kunnen afschieten op hun kampbeulen. Kent u de mop van de Joodse gevangene in Birkenau die decennialang de SS kon bestoken met zware wapens, terwijl hij zich naar hartelust mocht voortplanten en in een supersonisch winkelcentrum z’n boodschappen kan doen? Nee, die mop kent u niet. Het slaat helemaal nergens op.

Laat Sylvana-oma Anja Meulenbelt de volgende keer dus iets anders gebruiken om de aandacht van de wereld te vestigen op het wel en wee van de inwoners van Gaza. Maar dit op welke manier dan ook aan de holocaust relateren? Dat is best wel ziek, eigenlijk.