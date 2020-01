Sylvana’s BIJ1 wil dat illegale asielzoekers méér gratis zorg krijgen: “Wordt vervolgd!”

Er moet meer geld beschikbaar worden gesteld om illegale migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers van alle gemakken van de Nederlandse gezondheidszorg te voorzien. Dat vindt BIJ1, de partij van Sylvana Simons. Ze hebben tijdens een debat in de gemeenteraad van Amsterdam de verantwoordelijke wethouder opgeroepen om te zorgen dat ook degenen die niet legaal in Nederland verblijven in de medische watten worden gelegd.

Amsterdam gaat meer doen om illegalen van gezondheidszorg te voorzien. Dat is de conclusie van een debat in de gemeenteraad van onze hoofdstad gisteren, toen BIJ1-vertegenwoordiger Jazie Veldhuyzen het voor elkaar kreeg dat hij wethouder Groot Wassink (GroenLinks) zo ver kreeg te zeggen dat hij er “geen bezwaar” tegen heeft dat inwoners van Amsterdam de portemonnee trekken om de zorgkosten van illegale ingezetenen te financieren. Het enige wat nog rest is wat uitzoekwerk, maar daar heeft de GroenLinks-pief natuurlijk wel z’n mannetjes voor

BIJ1, geleid door Sylvana Simons, viert hun succes op social media:

“Vandaag besprak de commissie Algemene Zaken medisch-noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerde vluchtelingen, dankzij de agendering hiervan door ChristenUnie-raadslid Don Ceder. Het college was in eerste instantie in de veronderstelling dat de toegang tot zorg voor ongedocumenteerden vrij goed geregeld is. BIJ1 hoort echter van zorg-professionals dat huisartsen regelmatig weigeren om zorg te verlenen aan ongedocumenteerden. De wethouder antwoordde dat hij op dit moment niet kan beoordelen of een zorgcoördinator bij iedere opvanglocatie een oplossing is, omdat hij nog niet weet hoe groot het betreffende probleem daadwerkelijk is. Tegen de tweede suggestie had de wethouder geen bezwaar, hij gaat dan ook uitzoeken of ongedocumenteerden in de toekomst ook bij de GGD terecht kunnen voor huisartsenzorg. Wordt vervolgd.”

Amsterdammers die wél legaal in het land bivakkeren kunnen zich echter opmaken voor hogere gemeentelijke lasten en langere wachtlijsten. Voor hen lijken BIJ1 en GroenLinks dan weer geen oplossing te hebben.