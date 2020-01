Thierry Baudet heeft genoeg van metro-aanrandingen: ‘Oprechte vraag: wat zouden mensen die dit ervaren gaan stemmen?’

FVD-voorman Thierry Baudet verwondert zich over mensen die aanrandingen en andere vreselijke zaken meemaken in het openbaar vervoer in, over het algemeen, links stemmende steden. Maar dan straks toch weer stemmen voor partijen die lage straffen en open grenzen propageren? De Forum-fractievoorzitter vraagt zich af hoe dat in vredesnaam kan: “Oprecht”.

Het openbaar vervoer is niet alleen een handige manier van A naar B te komen in grote steden, het doet helaas ook dienst als vergaarbak van allerlei lui van twijfelachtige aard. Eva Vlaardingerbroek, voormalig stagiair van FVD en spreker op het congres, deelt op haar social media-kanalen een filmpje van een afgrijselijke aanranding in een metro in Parijs. Eva:

“Zo te zien in Parijs. Hij zegt (ongeveer): “Je gaat je hoofd verliezen, val me niet lastig, vuile hoer, kijk me niet aan, de volgende keer zal ik je pijn doen, je gaat ernstig lijden” Vervolgens eindigt het met “Wallah”. En wacht hij niet tot “de volgende keer”. Ah, de schoft zat eerst ook nog aan haar. Ze had geen interesse, dus hij zal dit een gepaste straf hebben gevonden. “De hoer”, hoe durft ze. Het lijkt er trouwens op dat de jongen die haar uiteindelijk verdedigt een onbekende van haar is.”

De beelden zetten de Nederlandse partijleider Thierry Baudet (FVD) aan het denken. De aanval vindt plaats in een min of meer volle coupé, met genoeg andere passagiers die te hulp hadden kunnen schieten. Eén jongen doet dat uiteindelijk, maar de rest blijft zitten. Natuurlijk, niet iedereen is even ad rem en zo’n held. Maar nemen die mensen dan wél de moeite om het overheidsbeleid zo aan te passen dat het aantal van dit soort aanvallen drastisch zal afnemen? Baudet heeft er een “oprechte vraag” over:

“Oprechte vraag: wat zouden deze mensen, die dit ervaren in de metro, nou gaan stemmen bij de volgende verkiezingen? Blijven ze voorstander van open grenzen en de multiculturele samenleving, de Europese Unie, lage straffen, de excuses-cultuur over de Europese identiteit, etc.?”

Wat Parijs betreft, waar de video van Eva opgenomen is, lijkt het antwoord voor Baudet helder. Inwoners van de Franse hoofdstad mogen over anderhalve maand naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad en burgemeester. De linkse partijen liggen vooralsnog aan kop in de peilingen.