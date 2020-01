Thierry-TV: ‘VVD en CDA doen alsof ze optreden tegen asielzoekers. Maar stemmen hardere maatregelen FVD weg!’

Het moest eens gezegd worden: Mark Rutte, Hugo de Jonge, Klaas Dijkhoff, Benthe Becker… allemaal VVD- en CDA-prominenten die stoer doen over de hand de hand gelopen massamigratie. Maar wanneer er in de Tweede Kamer over gestemd moet worden, ineens niet thuisgeven. Thierry Baudet pakt dit flipflopgedrag aan in een nieuwe video.

Thierry Baudet heeft er zo’n beetje tabak van. In de media komt de ene na de andere prominente VVD’er of CDA’er stoer doen over dat migratie moet worden teruggedrongen. Maar als puntje bij paaltje komt, worden alle FVD-moties om dat te bereiken gewoon door de twee partijen samen met de rest van het partijkartel doodleuk het bos ingestemd. De FVD-voorman maakt nu een video om die christendemocratische en liberale januskoppen te ontmaskeren.

Hij leidt dat filmpje als volgt in:

“In verkiezingstijd doen VVD en CDA alsof ze daadkrachtig optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar als #FVD hardere maatregelen voorstelt in de Tweede Kamer, stemmen deze partijen gewoonweg tegen! Ze wíllen het probleem niet oplossen!”

De oplossing die Baudet geeft, is aan mensen die zich net zo zeer aan dat politieke gezwalk van VVD en CDA ergeren om zich aan te sluiten bij FVD. Op hun website staat een welkomstcomité klaar: “Sluit je aan bij onze beweging!”, aldus Forum voor Democratie.