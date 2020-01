Trek de portemonnee maar! EU-zonnekoning Timmermans: ‘1 biljoen euro voor klimaat? Da’s pas het begin!’

We mogen allemaal diep in de buidel tasten om zogenaamd het klimaat te redden. Als het aan onze eigen EU-commissaris Frans Timmermans ligt, gaan we voor maar liefst een biljoen euro steken in ‘groen’ beleid. Zomaar, zodat Europa straks zichzelf arm spendeert terwijl het klimaat toch wel opwarmt vanwege de Verenigde Staten, China en India. Top, man.

Yo, u dacht dat het door GroenLinks bestuurde Kabinet-Rutte III pas weet wat geld uitgeven is voor allerlei zinnige en, vooral, minder zinnige klimaatmaatregelen? Haha. Dat was nog niets. Want de ambities van dit kabinet vallen echt in het niet bij het megalomane bedrag dat de Brusselse eurocraten nu vragen om zogenaamd ons klimaat te redden. Niet alleen gaan we in Europees verband maar liefst €1 biljoen spenderen aan klimaatbeleid (dat is, voor de goede orde, dus €1000 miljard), maar ook is dat pas “het begin”. Yikes.

En voordat deze cijfers weer bangmakers uit de koker van Thierry Baudet worden genoemd, kijk maar eens even waar dit vandaan komt. Van niemand minder dan Frans Timmermans himself. Vice-president van de Europese Commissie het de aankomende vijf jaar Chef Klimaat. In die positie ziet de PvdA’er zich kennelijk genoodzaakt om een absurde hoeveelheid geld over de balk te gooien:

“In het kader van de Green Deal wil de Europese Commissie de komende tien jaar in totaal 1 biljoen (1000 miljard) euro vrijmaken. Hiermee moet de Europese Unie het eerste klimaatneutrale handelsblok ter wereld worden. Dat heeft de Commissie dinsdagavond bekendgemaakt. Hoewel Commissaris Frans Timmermans van Klimaat erkent dat het om veel geld gaat, is het bedrag ‘pas het begin’ om de EU volledig CO2-neutraal te maken, zei hij in het Europees Parlement. Volgens hem is jaarlijks een bedrag van wel 300 miljard euro nodig.”

Haal de broekriem dus maar weer eens aan. We gaan ons blauw betalen, niet alleen aan het eigen warmtepompbeleid van ons kabinet. Maar ook aan al die peperdure klimaat-fata morgana’s van Frans Timmermans en zijn kornuiten.