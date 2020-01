Video! Annabel Nanninga (FVD) maakt gehakt van zelfbevlekkend slavernijonderzoek GL Amsterdam

Dat is nog even smullen geblazen! Forum voor Democratie blaast in de Amsterdamse gemeenteraad het hele politiek-correcte schuldgezwatel van GroenLinks en consorten op. Niet alleen dat: de partij legt ook de bevooroordeelde ‘wetenschap’ bloot waar de partij van leninist Rutger Groot Wassink zich achter verstopt.

Stel je voor: je bent de gemeente Amsterdam, en in het bestuur zijn mensen die woonachtig en/of werkzaam zijn in de grachtengordel oververtegenwoordigd. Wat doe je dan? Duh! Deugen natuurlijk. En geen betere manier om te laten zien dat je uit het juiste zachte linkse hout gesneden bent dan eens uitgebreid mea culpa maken voor zaken die speelden in eeuwen ver voor je geboorte. Zoals slavernij. Door de kniëen maar! Je bent niet alleen zelf slecht, maar al je voorouders ook!

Dus. Als door GroenLinks bestuurde gemeente Amsterdam moet je alleen nog even een wetenschappelijk rapport hebben om die knieval te larderen. Dus, hoe ga je te werk? Nou, simpel zat. Je neemt een berg bevooroordeelde en uitgesproken GroenLinks/BIJ1-wetenschappers die de conclusie natuurlijk allang hebben opgesteld voordat ze ook maar aan hun “onderzoek” begonnen zijn. Je vraagt – and I kid you not! – gewoon Sylvana-godmother Gloria Wekker, migratiecijfergoochelaar Leo Lucassen en last but not least GroenLinks-mastodont Andrée van Es.

FVD-raadslid Kevin Kreuger had er het volgende over te zeggen:

“Amsterdam doet onderzoek in communistische stijl: de partij stelt een vraag, de partij selecteert wetenschappers en de partij krijgt natuurlijk het antwoord dat het wil horen.”

En wat FVD-powervrouw Annabel Nanninga te zeggen had? Nou, daar hebben we gelukkig een prachtig filmpje van!